20.000 i bøde: Jeg har tænkt mig at holde åbent

Antikforretning holdt åbent og fik bøder ad to omgange. Ejeren har dog ikke tænkt sig at holde lukket

Det kostede ejeren af Køge Antik & Genbrug, Daniel Bidstrup, to bøder på samlet 20.000 kroner, da han holdt åbent mandag 15. februar på trods af kravet om, at butikken skulle holde lukket.

Politiet var forbi butikken omkring klokken 13, hvor ejeren fik en bøde og blev pålagt at lukke butikken. Men det havde ejeren ikke efterkommet, da politiet vendte tilbage klokken 16, og bødeblokken blev hevet frem igen, fremgår det af politirapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Gågaden lagt øde: Folk valfarter til varehuse

Grundlov på min side

- Hvorfor holdt du åbent?

- Jeg mener, at min grundlovssikrede ret til drive forretning står over epidemiloven. Ud over det kan jeg ikke modtage hjælpepakken, fordi min forretning først åbnede i 2020, så jeg så ingen anden udvej.

- Men har vi ikke et fælles ansvar for at få bragt smitten ned?

- Nej, det synes jeg ikke, for tiltagene er ikke proportionelle med, hvor alvorlig sygdommen er. Samtidig må man stå tusindvis af mennesker inde på søerne i København, men jeg må ikke holde min butik åbent. Jeg kan ikke se logikken i det.

Butiksindehaver: - Reglerne er skævvridende

Flere butikker trodsede forbuddet

Som beskrevet af Ekstra Bladet i går var Daniels forretning en af flere butikker, der valgte at holde åbent. Butiksejerne havde koordineret sig i den nu lukkede Facebook-gruppe 'National genåbning 15. februar 2021'. Flere steder var politiet til stede med bødeblokken, men det afskrækker ikke Daniel Bidstrup.



- Jeg har tænkt mig at holde åbent, og bøderne har jeg tænkt mig at tage til retten.