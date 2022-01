20.885 nye coronasmittede

Der er det seneste døgn konstateret smitte med coronavirus hos 20.885 personer i Danmark.

Det viser lørdagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af smittede er det tredjehøjeste, der er registreret under epidemien på et døgn. Det er samtidig tredje gang, at der er registreret over 20.000 smittede.

På trods af et relativt højt antal smittede, mener Lars Østergaard, som er professor på Aarhus Universitet og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, at tallene er stabile.

- Tallene viser, at situationen er ret stabil. Det kan altid være lidt vanskeligt at vurdere de eksakte tal hen over helligdage, men aktuelt må man sige, at tilstanden er ret stabil i Danmark.

- Jeg ser ikke, at det danske sundhedsvæsen er i krise i forhold til at løse opgaverne.

Det hidtil højeste smittetal var 29. december. Her var 23.228 personer konstateret smittede.

Ifølge Lars Østergaard er tidspunktet ikke det rigtige, hvis regeringen skulle have planer om at indføre nye restriktioner.

- Jeg tror ikke, der skal nye restriktioner til. Vi skal tænke grundigt over, hvor alvorlig omikron egentlig er. Data fra England og Sydafrika viser, at den er knap så farlig som deltavarianten.

- Jeg synes vi skal afvente, inden vi begynder at planlægge flere restriktioner.

Coronatilfældene er fundet blandt 194.599 PCR-test. Det er dem, hvor man podes i svælget.

Det betyder, at 10,73 procent af prøverne været positive for covid-19. Det er lidt højere end fredag, hvor den var 8,90, men det er dog nogenlunde på niveau med dagene mellem 26. december og 30. december, hvor positivprocenten hver dag var over 10,0.

Antallet af PCR-test er til gengæld lidt lavere end de foregående dage, hvor det har ligget over 200.000.

Til gengæld er der det seneste døgn også kommet svar på 182.304 lyntest, hvor man bliver podet i næsen. Men da der er usikkerhed om, hvor korrekte svarene er, indgår coronapositive svar fra lyntest ikke i SSI's opgørelse.

Opgørelsen fra SSI viser desuden, at der er sket 139 nye indlæggelser af personer, der er smittede med corona. Det samlede antal indlagte stiger til gengæld kun med 6. Det skyldes, at der også er blevet udskrevet patienter i perioden.

I alt 647 personer er indlagt.

Af de indlagte ligger 73 personer på hospitalernes intensivafdelinger. Af dem er 49 tilkoblet en respirator. Det er det samme antal, der var indlagt fredag.

Fem personer er døde med coronavirus.