200 år gammel tradition ændres

For første gang i 200 år skal to kvinder danse sammen til det store årlige opera bal i Wien 20. februar. Rigmand raser mod ændringen

To kvindelige studerende fra Tyskland, vil være det første par af samme køn ud af de i alt 144 par, der skal danse vals sammen til det traditionsrige opera-bal i Wien.

Det skriver The Guardian.

Ansøgningen fra de to tyske kvinder Sophie Grau og Iris Klopfer, som ikke er kærester udenfor scenen, handler hverken om ideologi, køn eller provokation.

Ødelægger ballets ry

Alligevel er der flere, der føler sig provokerede af ændringen.

En af dem, der ikke mener, at der skal ændres i traditionen, er den 87-årige rigmand Richard Lugner.

- Hvis to kvinder elsker hinanden, så bliver det accepteret i dag, men de har ikke noget at gøre ved åbningen af opera-ballet. Ballets ry skal ikke ødelægges, siger Richard Lugner.

Men den kritik er kvinderne ikke enige i.

Ifølge Sophie Grau og Iris Klopfer danser de bare godt sammen, hvilket også blev bevist af det strenge dommerpanel ved konkurrencen om at blive valgt til at danse ved ballet.

Ballets traditioner går helt tilbage til det 19. århundrede, hvor det dengang handlede om at de unge skulle træde ind i samfundet, men også om at finde en ægtefælle.

Streng dresscode

Hvid balkjole med lange silke handsker til kvinderne. Smoking med hvid skjorte og butterfly til mændene.

Det er den strenge dresscode, der er påkrævet til ballet i Wien. Også for de to kvinder, som skal danse sammen i år.

Men den dresscode kommer parret ikke til at overholde. Her vil den ene optræde i den traditionelle mandlige påklædning.

Ellers kan det nemlig ødelægge det æstetiske, når de skal optræde live foran 5150 gæster i salen og 2,5 millioner bag skærmen.

Sophia Grau tror, at det også er en af grundene til, at de to kvinder har fået lov til at stille op sammen.

- Et par, der begge gerne vil have balkjole på, vil nok få det sværere, udtaler Sophie Grau.

På trods af kritikken står holdet bag dog fast ved deres beslutning om at lade de to kvinder danse sammen 20 februar.