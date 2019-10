200 år gammelt værtshus er lukket

Selskabet bag det legendariske værtshus Hvide Lam er blevet tvangsopløst. Det betyder, at stedet er lukket for nu

I mere end 200 år har det været muligt at nyde en kold øl og ryge en smøg på Hvide Lam på Kultorvet nær Nørreport Station i København.

Men nu er det slut. Selskabet bag værtshuset er tvangsopløst, og stedet er lukket for nu.

Ifølge CVR-registret har Sø- og Handelsrettens udnævnt advokat Henrik Selchau Poulsen til likvidator, og det betyder, at alle aktiver i Hvide Lam Kultorvet ApS skal gøres op.

Foto: Aleksander Klug

Ekstra Bladet har talt med likvidator Henrik Selchau Poulsen, der bekræfter, at han er udnævnt til likvidator og er i fuld gang med sin opgave. Herefter er der tre muligheder.

- Stedet bliver afleveret tilbage til den gamle ledelse, der får bragt tingene i orden.

- Et potentielt overskud gives til virksomhedens ejere, inden den ophører med at eksistere.

- Hvis der viser sig at være gæld i virksomheden, efter at aktiverne er gjort op, går virksomheden konkurs.

Fest og farver på Hvide Lam i forbindelse Jazz Festival i København i 2017. Foto: Ivan Boll

Derudover er der også en chance for, at der bliver fundet en ny ejer, og så kan det åbne igen med en ny ledelelse..

Fakta om tvangsopløsning Et selskab kan blive tvangsopløst, hvis - Selskabet ikke har indsendt årsrapport og regnskab i tide. - Selskabet mangler en revisor, med mindre selskabet lovligt har fravalgt revision af årsrapporten. - Selskabet ikke har en lovlig ledelse. - Det ikke er muligt at komme i kontakt med ledelsen på den registrerede adresse for virksomheden. - Selskabet ikke har reageret på tabt udestående kapital. - Selskabet ikke har registreret legale eller reelle ejere. Før Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning, varsler de selskabet om de forhold, som skal bringes på plads for at undgå en tvangsopløsning. Tvangsopløsningen foregår ved, at Erhvervsstyrelsen sender besked til skifteretten, som skal foretage tvangsopløsningen. Selskabets senest registrerede ledelse vil herefter blive indkaldt til skifteretten. Kilde: Erhvervsstyrelsen

Hvide Lam blev grundlagt i 1807 og er derfor et af Københavns ældste værtshuse. I dag er det kendt for sine mange jazz-koncerter.

Under englændernes bombardement af København i 1807 blev den adresse, som stedet ligger på, ramt af en bombe, men hele den nederste del af bygningen samt Hvide Lam overlevede.