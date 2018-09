200 års historie udslettet på et øjeblik: - Jeg er enormt vred

200 års brasiliansk historie blev så godt som udslettet i løbet af en enkelt nat.

Nationalmuseet i Rio de Janeiro brød søndag aften i brand, og siden kæmpede brandfolkene en forgæves kamp for at få bugt med flammerne, der opslugte så godt som alt på det kæmpe store museum.

Kendt museum med kultur-skatte står i flammer

Foruden 200 års brasiliansk historie havde museet store samlinger af egyptisk og romersk historie, mens museet også husede det 12.000 år gamle skelet 'Luzia', der betragtes som det ældste i Nord- og Sydamerika.

- Vi brasilianere har kun 500 års historie. Vores Nationalmuseum var 200 år gammelt. Vores hukommelse er kort, men det er, hvad vi havde, og det er gået tabt for altid. Vi er nødt til at genopbygge vores nationalmuseum, skriver antropologen Mércio Gomes, der tidligere har stået i spidsen for Brasiliens agentur for oprindelige historie, Fandação Nacional do Índio, på Facebook ifølge The Guardian.

Sådan så det ud, da branden var på sit højeste. Foto: Leo Correa/AP

Årsagen til branden er stadig uvis, men fortvivlelsen over det tabte har hurtigt vendt sig til vrede mod landets regering.

Således er der i årevis blevet sparet stort på udgifter til kultur og uddannelse for til gengæld at investere stort i blandt andet OL 2016 og store byggeprojekter.

Fuldstændig ødelagt

Vicedirektør på museet Luiz Duarte mener, at regeringen er skyld i museets forfald, som var årsag til, at ilden spredte sig så nemt. Regeringens forsømmelse af museet blev blandt andet udstillet ved, at der ikke var en eneste minister til stede i forbindelse med museets 200 års fødselsdag i juni.

- I mange år har vi kæmpet med skiftende regeringer for at få tilstrækkelige resurser til at bevare, hvad der nu er fuldstændig ødelagt. Jeg står tilbage med en følelse af forfærdelse og enorm vrede, siger han.

Han fortæller desuden, at museet ellers lige havde lavet en aftale med regeringens udviklingsbank, BNDES, om penge, der blandt andet skulle gå til brandsikring af museet.

- Det er ironisk på den mest forfærdelige måde, siger han.

Det store museum er blevet forvandlet til en ruin. Foto: Ritzau Scanpix

Kostede et kvart stadion

Han langer blandt andet også ud efter de mange penge, Brasilien brugte på at afholde VM i 2014.

- En fjerdedel af de penge, der blev brugt på hvert eneste stadion, havde været nok til at gøre dette museum sikkert og pragtfuldt, siger han til brasiliansk tv ifølge nyhedsbureauet AP.

Det er desuden kommet frem, at brandvæsnets arbejde med at slukke den voldsomme brand blev besværliggjort voldsomt af, at de to nærmeste brandhaner var tørlagte.

Studerende og ansatte på museet demonstrerede mod regeringen efter søndagens brand. Foto: Ritzau Scanpix

Kulturminister Sérgio Sá Leitão anerkender ifølge The Guardian, at branden var 'en tragedie, der kunne have været undgået', men han siger, at museets problemer havde hobet sig op siden 2015.

- Problemerne startede ikke i år. Eksempelvis blev det lukket i 2015 på grund af mangel på resurser til vedligeholdelse. Genopbygningen skulle til at begynde nu med BNDES-sponsorat. Projektet inkluderede brandbeskyttelse, skriver han på Twitter.

En meteorit er en af de få ting, der ikke er gået tabt i flammerne. Foto: Silvia Izquierdo/AP

Personale udlært i brandbekæmpelse

Ifølge AP førte de økonomiske problemer sidste år til, at man måtte lukke et rum med en 12 meter høj dinosaurus på grund af termit-angreb. Her blev lokalet først genåbnet, da man ved hjælp af en indsamling fik skrabet de nødvendige midler sammen til at udbedre problemet.

Fordi bygningen var så dårligt rustet til at håndtere brand, var personalet blevet uddannet i, hvordan de selv ville kunne håndtere de indledende flammer ved en brand. Beklageligvis udbrød branden efter lukketid, så personalet ikke kunne bruge det, de havde lært.

- Det var en konstant bekymring, lyder det fra Luiz Duarte.

Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Guardian ser mange brasilianere branden som en metafor for landets tilstand efter i årevis at have kæmpet mod stigende kriminalitet og en recession, der har ført til, at mere end 12 millioner mennesker er arbejdsløse.

- Tragedien denne søndag er en slags nationalt selvmord. En forbrydelse mod vores foregående og kommende generationer, skriver klummeskribenten Bernardo Mello Franco i den landsdækkende avis O Globo.