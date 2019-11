200 elefanter døde af tørst

Over to hundrede elefanter er i løbet af de seneste to måneder døde af sult og tørst i Zimbabwe.

En langvarig og omfattende tørke har udtørret græsarealer, vandhuller og søer, hvor elefanter og andre dyr normalt plejer at spise og drikke.

Der er nu ved at blive arrangeret en omfattende redningsaktion for at forhindre, at endnu flere dyr omkommer.

Myndighederne planlægger at flytte 600 elefanter, adskillige løver og vilde hunde, 50 bøfler, 40 giraffer og 2.000 impalaer fra en nationalpark i den sydlige del af Zimbabwe til tre nationale parker i den nordlige del af landet.

Foto: REUTERS/Philimon Bulawayo/File Photo

Eksperter beskriver overfor nyhedsbureauet AFP redningsaktionen som den største af sin art i landets historie.

Landsby-beboerne i de tørkeramte områder har med bekymring set de triste resultater af tørken. For nylig styrtede en elefantunge ned i en tørlagt brønd i forsøget på at finde vand. Det lykkedes beboerne at få ungen op igen. I styrtet brækkede ungen det ene ben, men det lykkedes den dog at humpe ud vildnisset igen.

The lelephant calf fell in a well looking for water. #Asakhe pic.twitter.com/TyfcP0EE3t — Zenzele (@zenzele) October 29, 2019

Andre steder har beboerne måttet hjælpe udmattede elefanter med vand og mad.

200 personer dræbt

De desperate og tørstende dyr søger ind til landsbyerne, hvilket i mange tilfælde også udløser konflikter mellem dyr og mennesker. I de senere år er omkring to hundrede personer omkommet i sådanne konflikter.

Der findes omkring 85.000 elefanter i Zimbabwe. De 55.000 af dem befinder sig i store nationalparker. Men parkerne kan ikke tage flere dyr ind. Parkerne er hårdt ramt af tørken. Store græsarealer er visnet bort, og vandhullerne er tørret ud.

- Der vil formentligt dø endnu flere elefanter - særligt hvis regnen kommer senere end normalt, siger Charles Jonga, der er direktør i hjælpeorganisationen Campfire til The Guardian.

Kilde: The Guardian