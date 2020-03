200 har meldt sig frivilligt: - Det er så vigtigt, at vi hjælper hinanden

MentorDanmark har åbnet en online platform for gratis lektiehjælp til elever under skolelukning. 200 mentorer har allerede meldt sig frivilligt

Under skolelukningen har MentorDanmark tirsdag iværksat et nyt initiativ, hvor mentorer frivilligt underviser elever online.

To af dem, der normalt får løn for at undervise elever, men nu har meldt sig frivilligt til at hjælpe med lektier på MentorHotlinen, er Emilie Westergaard Iversen og Selina Mølgaard.

De brænder begge to for at hjælpe ved at give deres viden videre.

- Jeg synes, det er mega fedt at undervise og det giver også mig en masse ved at vedligeholde min egen viden og hjælpe andre i de her tider, siger Selina Mølgaard, som allerede har hjulpet elever på platformen.

Efter skolelukningerne er der elever, der har svært ved at få hjælp til lektier, hvis forældrene ikke har de rette kompetencer. Det var en af grundene til, at Emilie Westergaard Iversen meldte sig som frivillig.

- Det er så vigtigt, at vi hjælper hinanden i den her tid, hvor alt skal hænge sammen så godt som muligt og vi har evnerne og kompetencerne til at hjælpe, siger hun og tilføjer:

- Lærerne har ikke mulighed for at møde op fysisk på samme måde, som de gør i hverdagen, så her kan vi hjælpe.

Nemt at hjælpe

På platformen kan eleverne skrive en beskrivelse om den opgave, de vil have hjælpe med, og herefter vil den rette mentor få besked om hjælp til opgaven.

Herefter har eleven 15 minutter med mentoren til at få hjælp til opgaven.

- Det er frivilligt for vores side, så vi har også ting, vi selv skal lave, så det er rigtig fint med et kvarter. Eleven kan jo altid melde sig på igen, hvis man har spørgsmål til noget nyt, siger Emilie Westergaard Iversen.

Det giver stor fleksibilitet for mentorerne, at de kan passe studier og andre opgaver, mens de er tilgængelige for eleverne på platformen.

- Jeg tror faktisk, at jeg vil være mere inde på platformen, end jeg ville normalt, siger Selina Mølgaard og fortsætter:

- Jeg har platformen åben i baggrunden på min computer, så jeg samtidig kan lave andre ting. På den måde kan jeg nemt springe til, når en elev har brug for hjælp, og jeg har kompetencerne til det.

Overvældende opbakning

Platformen åbnede op tirsdag morgen, og allerede nu har næsten 200 mentorer meldt sig til at hjælpe frivilligt, og det overvælder stifter og direktør af MentorDanmark Nicklas Kany.

- Kæmpe ros til alle vores frivillige mentorer, der melder sig under fanerne. Jeg vidste ikke, om der ville være 2, 5 eller 10 og slet ikke 200, der ville melde sig, så det skal de have kæmpe tak for, siger Nicklas Kany.

Tirsdag var der 74 elever inde på siden for at få hjælp til lektier, mens tallet for onsdag forventes højere, fortæller stifteren.

Med så mange frivillige er der kapacitet til at hjælpe mange flere på platformen, som har åbent hver dag mellem klokken 10-16.