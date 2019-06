200 mister jobbet hos Total i Esbjerg

Olie- og gasselskabet Total afskediger 200 ansatte, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Fyringsrunden kommer til at ramme Totals base i Esbjerg.

I alt har afdelingen i Esbjerg 1500 ansatte i dag. Selskabet oplyser, at man vil prøve at finde andre job i Total-koncernen til de 200 medarbejdere, der bliver afskediget.

Afskedigelserne er en del af en omstrukturering af selskabet.

- Beslutningen om at transformere organisationen skal ses i lyset af en midlertidig nedgang på 40 procent af Totals danske Nordsø-produktion grundet den kæmpemæssige ombygning af Tyra-platformene, skriver Total i meddelelsen.

I 2019 lukker produktionen fra Tyra-feltet. Genopbygningen af felterne er færdig i 2022.

Ud over de 200, der mister sit arbejde for Total, vil omstruktureringen også påvirke en række eksterne konsulenter, der også mister opgaver.

Ifølge JydskeVestkysten er medarbejderne blevet orienteret på et stormøde torsdag.

Total oplyser til avisen, at det er ikke er planen, at stillingerne bliver oprettet igen, når Tyra-feltet er i fuld drift igen.

- Når Tyra igen er tilbage i drift, kommer vi ikke til at have brug for det samme antal medarbejdere som i dag på grund af de innovative løsninger og teknologi, som er den del af det nye topmoderne Tyra, oplyser Patrick Gilly til JydskeVestkysten.

Total er den største operatør inden for gas og olie i Danmark. Det franske selskab har de seneste år både købt Mærsk Oil og overtaget operatørskabet af Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

DUC står for 85 procent af olieproduktionen og 97 procent af gasproduktionen i Danmark.

De omkring 360 ansatte på Totals base i København bliver ikke berørt af omstruktureringen.