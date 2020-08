200 timer som sygeplejerske: Har mødt tre coronapatienter

Egentlig har Glennie Grønne sin egen virksomhed, men da corona brød ud, valgte hun at melde sig til frontlinjen som coronasygeplejerske på traumecenteret, akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital.

Men nu kan hun konstatere, at virkeligheden er langt mindre voldsom, end det der bliver tegnet i offentligheden.

- De sidste fem måneder har jeg arbejdet 200 timer på afdelingen, og jeg har oplevet tre patienter med aktiv covid-19. Et ældre ægtepar og en mand på 70 år med KOL, siger hun og fortsætter:

- Flere af mine kolleger, der arbejder på fuld tid har aldrig mødt en patient med aktiv corona, siger hun.

Hun har 17 års erfaring som sygeplejerske, men hun har aldrig oplevet det sammenhold i sygehusvæsnet, som der har været under corona. Og hun holder fast i, at folk skal holde afstand og huske at afspritte. Men hun peger på, at det er vigtigt ikke at tegne et værre billede end virkeligheden.

- Det er meget få, der er på intensiv, og alligevel strammer vi op.

- Folk fra Norge kører langs Vestkysten til Fyn, fordi de ikke må køre gennem Midtjylland på grund af smitterisiko. Og fodboldkampe i Silkeborg aflyses på grund af smitterisiko.

- Det virker til, at det er blevet et prestigespørgsmål landene imellem, hvor meget man kan stramme op. Jo mere man strammer, des bedre er det, siger hun.

Men virkeligheden er, at færre og færre er på intensiv, og Glennie Grønne slår fast, at hun er rolig ved at arbejde midt i corona.

- Jeg tror, at vi er kommet til et punkt, hvor vi skal lære at leve i en verden, hvor der er corona. Og hvor folk trygt kan lade sig indlægge, for vi passer virkelig på vores patienter, siger hun:

- Vi kan ikke blive ved med at leve i frygt. Vi bliver nødt til at lade verden køre videre, og så skal vi selvfølgelig tage vores forholdsregler.

Glennie Grønne har kun mødt tre patienter med corona. Foto: Privat