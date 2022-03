200.000 bliver ramt af stigende gaspriser

Selv om man får leveret varme fra et fjernvarmeværk, kan man ikke være sikker på at gå fri af prisstigningerne på naturgas.

Det fortæller direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen.

Cirka 200.000 ud af 1,6 millioner fjernvarmekunder får således leveret varme fra et værk, der primært kører på naturgas.

- Det er ikke så mange ud af det samlede antal forbrugere, men dem, der oplever det, rammes af markante prisstigninger, siger han.

I løbet af vinteren er prisen på naturgas steget. Og den udvikling er accelereret efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor vestlige lande - herunder Danmark - har meddelt, at de vil stoppe for import af russisk gas.

Det har fået danskere, der får varme ved hjælp af naturgas, til at se efter andre løsninger. Og her er fjernvarme blevet fremhævet som et fornuftigt alternativ - både miljømæssigt og økonomisk.

- Landets fjernvarmeselskaber har i høj grad kunnet mærke en stigende efterspørgsel på fjernvarme, siger Kim Mortensen.

Ifølge Dansk Fjernvarme har 100.000 fjernvarmekunder oplevet, at varmeregningen er steget med mindst 20 procent i løbet af vinteren.

Og 100.000 er blevet ramt af prisstigninger på mindre end 20 procent.

De fjernvarmeværker, som er afhængige af naturgas, ligger i Midt-, Øst- og Sydjylland og på Sjælland. En stor del af dem har været bundet til naturgasnettet indtil 2020.

- Mange af anlæggene har planer om at skifte deres naturgasforsyninger ud med andre energikilder, fortæller Kim Mortensen.

Da langt de fleste værker, der kører på naturgas, har kunnet supplere med andre brændsler i løbet af vinteren, har det trods alt været billigere at være kunde hos dem end at have eget naturgasfyr, påpeger Kim Mortensen.

Cirka 400.000 danskere får varme fra et gasfyr.

Landets øvrige fjernvarmeværker producerer typisk varme ved hjælp af vedvarende energi, varmepumper, biomasse og overskudsvarme fra industri og affaldsenergianlæg.

