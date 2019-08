200.000 til kæmpe folkefest i København

- Hvorfor er du her i dag?

- Jeg er her for at eksponere mig selv, fordi jeg er kostumedesigner. Og så er jeg her, fordi jeg støtter mangfoldigheden.

- Hvad betyder Copenhagen Pride for dig?

- At vi er en by, hvor der er plads til alle. Jeg er fra Jylland, og der kan folk have en tendens til at være homofobiske. Copenhagen Pride er med til at åbne folks øjne for, at det ikke er så farligt at have en anderledes seksualitet.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen