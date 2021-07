2000 gæster kan se EM-semifinalen på storskærm i Tivoli

Omkring 2000 stående tilskuere kunne i lørdags til et storskærmsarrangement i Tivoli se Danmark spille sig videre til EM-semifinalen.

Nu gentager Tivoli arrangementet og inviterer 2000 gæster til at se Danmarks kamp på onsdag på storskærm. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Arrangementet kommer til at foregå på Plænen i Tivoli.

For at kunne deltage i arrangementet skal man på forhånd have reserveret en plads.

Der åbnes for reservation fra tirsdag klokken 10. Reservationen kommer til at foregå via et link, der offentliggøres på Tivolis hjemmeside og facebookside.

- Det er formidabelt at opleve den overvældende interesse for storskærmskampene, siger Torben Plank, pressechef i Tivoli.

- Vi giver adgang til 2000 gæster på Plænen og kunne formentlig have lukket 20.000 ind til kampen, hvis vi altså måtte, siger han i pressemeddelelsen.

Det kræver almindelig entré eller Tivoli-kort at deltage i forlystelsesparkens arrangement.

Der gælder også krav om, at alle over 15 år skal fremvise gyldigt coronapas.

I Parken i København, hvor Danmark under EM har spillet flere af sine kampe, kommer der til gengæld ikke til at blive afholdt noget storskærmsarrangement.

Det oplyste Jes Mortensen, kommunikationschef i Parken, søndag på Twitter.

Ifølge ham er det blandt andet rettigheder, sikkerhed, forberedelser, økonomi og restriktioner, der afholder Parken fra et storskærmsarrangement.

- Vi er ærgerlige og ville gerne have fortsat festen i Parken. God kamp!, skrev Jes Mortensen på Twitter.

Danmark møder på onsdag England i EM-semifinalen. Kampen spilles i London.