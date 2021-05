2000 skriver sig op til frivillig vaccine

Godt 2000 danskere har allerede skrevet sig op til at få en coronavaccine frivilligt hos det private firma Practio.

Det skriver Jyllands-Posten.

Selskabet vil fra næste uge formentlig kunne levere de første stik. Det siger Jonas Nilsen, der er medstifter af Practio, til avisen.

Han meddeler desuden, at 100 læger har vist interesse i at være med til at udføre vaccinationerne for firmaet.

Den frivillige vaccinationsordning er vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget. Det er sket, efter at de to coronavacciner AstraZeneca og Johnson & Johnson er blevet taget ud af det danske vaccinationsprogram.

Nu er det til gengæld muligt at få en af de to coronavacciner frivilligt, såfremt en læge vurderer, at det giver mening.

- Og det betyder, at vi formentlig allerede i denne uge kan tilbyde en videokonsultation med en læge, der så vil sige, om du kan blive vaccineret med en af de to vacciner eller ej, siger Jonas Nilsen.

Det er yderst sjældne, men alvorlige bivirkninger, der har ført til, at Danmark har droppet brugen af AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Og ikke alle mener, at tilvalgsordningen er en god idé.

Blandt andet siger Dansk Selskab for Almen Medicin, at man ikke bør benytte sig af ordningen. Foreningen består af omkring 5000 medlemmer, hvoraf størstedelen er praktiserende læger.

I Danmark benytter man sig i øjeblikket af coronavaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.