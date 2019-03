21-årig kvinde viser kærlighed til 74-årig forlovet: Vil have sex på tv

Den unge kvinde ønsker at bevise over for tvivlere, at kærligheden mellem de to er ægte

Milijana Bogdanovic er træt af, at folk omkring hende ikke tror på, at kærligheden til hendes 74-årige forlovede Milojko Bozic er ægte.

Derfor har hun nu meldt parret til et serbisk realityshow kaldet 'Parovi' (par på serbisk red.), hvor hun fortæller, at hun vil dyrke sex med den 53 år ældre mand ligeså meget, som de gør i virkeligheden, hvilket ifølge hende er hver evig eneste dag.

Parret oplever ofte, at folk ikke tror på, at deres kærlighed er ægte. Foto: Privat

Ifølge Mirror, Fox News og The Sun vil parret lade sig filme inden for de næste par uger, hvor der er kameraer på dem 24 timer i døgnet.

Parret er ifølge eget udsagn 'desperate efter at starte en familie', så de vil gerne vise deres sexliv i programmet.

De har også afsløret, at det ikke er muligt for dem at dyrke sex i missionærstillingen, fordi det er for farligt med den ældre mands hjerteproblemer.

Om deltagelsen i programmet har Milijana udtalt:

- Mændene der normalt er med i showet er mest unge mænd. De har ikke gråt hår eller bruger briller, så de har ikke en chance hos mig. Selvfølgelig har vi sex, hvorfor skulle vi ikke have det? Jeg vil gerne være gravid og føde en baby. Hvis ikke under showet så efter.

Milijana er ikke til yngre mænd. Foto: Privat

Hun vil vise deres forhold præcis som det forholder sig, når de ikke er på kamera.

- Vi planlægger da at kramme og elske hinanden, som vi ville gøre, hvis vi bare var derhjemme. Jeg vil virkelig gerne vise alle, at det er helt ægte mellem mig og Miljoko, det er ikke noget stunt, som nogen siger, fortæller hun.

Parret fortæller, at de ingen problemer har med at dyrke sex, men de skal tage lægens anvisninger alvorligt.

De drømmer om at starte deres egen familie. Foto: Privat

Selvom folk har været skeptiske omkring parrets forhold, forsikrer de om, at de er lykkelige sammen.

Miljoko har tre børn på 40, 35 og 30 år fra tidligere ægteskab. Han har også to børnebørn.

Parret håber på at blive gift i september på rådhuset, efter at deres egen kirke informerede dem om, at den ikke ville ægte nogen, der havde en aldersforskel på over 15 år.

Programmet har bekræftet parrets deltagelse på deres hjemmeside.