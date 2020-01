21-årige Katrine hjalp en ældre mand, mens andre pegede og grinede

Katrine Fugl Sjøquist var den eneste, der gik hen for at hjælpe Arne, da han stod forvirret og var ved at falde

Fredag var 21-årige Katrine Fugl Sjøquist på Hjørring Sygehus, hvor hun skulle have taget en blodprøve.

Hun stillede sig i køen, og lidt længere fremme kunne hun se en ældre mand, der så ud som om, han var ved at falde bagover.

- Han så meget forvirret ud, men der var ingen, der gjorde noget. Nogle sad og grinede af ham, og der var et par unge mennesker, som sad og pegede. Det synes jeg bare ikke er okay, siger Katrine Fugl Sjøquist til Ekstra Bladet.

- Jeg venter på dig

Så den 21-årige nordjyde, der var iført sin uniform fra Søværnet, hvor hun arbejder som logistikgast, gik resolut hen og tog kontakt til manden, som viste sig at være 76 år og hedde Arne Sørensen.

- Han havde stået der i lang tid, og han var ret forvirret over, hvornår han skulle ind. Jeg begyndte at snakke med ham, og så faldt vi lige så stille i snak, fortæller hun.

Katrine Fugl Sjøquist lagde mærke til, at Arne Sørensen så forvirret og usikker ud, så hun hjalp ham. Ingen andre tilbød at hjælpe, og flere grinede blot af den ældre mand. Privatfoto: Katrine Fugl Sjøquist

Katrine Fugl Sjøquist kunne fornemme på Arne Sørensen, at han var forvirret over, hvordan han skulle komme hjem til Hjallerup, som ligger cirka 30 kilometer fra Hjørring Sygehus. Han var blevet hentet flere timer før sin aftale og vidste ikke, hvordan han skulle kontakte taxaordningen for at komme hjem.

- Jeg sagde, ved du hvad, når det er min tur, så går jeg ind, og når jeg kommer tilbage, så venter jeg på dig.

- Han var simpelthen så overvældet over, at jeg gad vente på ham. Det havde han ikke forventet, fordi vi unge jo har så travlt og ikke tager os af de gamle. Det var han slet ikke vant til, fortæller Katrine Fugl Sjøquist.

Flere timers ventetid

Da Arne Sørensen var færdig med at få taget sin blodprøve, stod hun som lovet og ventede på ham. Sammen gik de op i receptionen for at få fat på en taxa, men der viste sig at være flere timers ventetid.

- Til sidste sagde jeg bare, jeg skal nok selv køre Arne hjem. Så jeg klappede hans rollator sammen og lagde den ind på bagsædet af min lille bil, og så kørte jeg ham hjem til Hjallerup, siger den 21-årige, som selv bor omkring 50 kilometer fra Hjallerup.

I bilen fik Arne Sørensen og Katrine Fugl Sjøquist sig en lang snak. Det viste sig, at de havde meget tilfælles - blandt andet havde han engang arbejdet det samme sted som hendes forældre - så da de ankom til Arnes adresse, blev hun inviteret indenfor, hvor snakken gik videre.

Katrine Fugl Sjøquist endte med at komme for sent til en anden aftale, hun havde på Hjørring Sygehus senere på dagen. Men da havde de allerede hørt om hendes historie med Arne, og hun kunne sagtens nå at komme til. Privatfoto: Katrine Fugl Sjøquist

Da Katrine Fugl Sjøquist skulle til at køre igen, kunne hun se, at Arne Sørensen fik tårer i øjnene.

- Vi har talt sammen i telefonen flere gange siden da. På mandag skal jeg hjem til ham og spise smørrebrød, og så skal vi snakke lidt om alle de reaktioner, der er kommet på vores historie, griner Katrine Fugl Sjøquist.

Efter sit møde med Arne Sørensen lagde hun nemlig et opslag på Facebook, hvor hun opfordrer alle til at huske at hjælpe andre.

Opslaget er allerede blevet delt over 13.000 gange på det sociale medie, og i kommentarerne og Katrine Fugl Sjøquists indbakke vælter det nu ind med beskeder fra folk, der takker for hendes handling. Det er dog ikke alle reaktioner til historien, der har været lige positive, fortæller hun.

- Jeg har simpelthen fået så mange negative beskeder om, at jeg skal søge min opmærksomhed andre steder. Men jeg har skrevet tilbage, at det jo ikke handler om, at jeg skal have opmærksomhed. Det handler om, at de unge i dag ikke behandler de ældre ordentligt, siger Katrine Fugl Sjøquist, og fortsætter:

- Hvis min farfar var ved at falde, så ville jeg da blive mega glad, hvis der var en, der hjalp ham. Det er det budskab, jeg gerne vil have ud. At i stedet for, at vi bare sidder og kigger i vores telefoner, så skal vi til at hjælpe hinanden noget mere.

Katrine Fugl Sjøquist tilføjer, at hun er meget taknemmelig og rørt over alle de mange beskeder og opkald, hun har fået efter at have fortalt sin historie.

- Og at folk har bestilt blomster til mig, er jeg så taknemmelig over, siger hun til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med 76-årige Arne Sørensen, som har godkendt, at vi bringer historien og billeder af ham og Katrine Fugl Sjøquist.