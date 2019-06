21-årige Katrine realiserer sin drøm: Vil bestemme ALT selv

Da 21-årige Katrine Holbech Jensen blev færdigudlært som bygningsmaler på Syddansk Erhvervsskole i Vejle sidste år med et imponerende 12-tal og sågar en flot sølvmedalje - den højeste udmærkelse, man i øvrigt kan få - så havde hun allerede sat sig en ny målsætning:

Katrine Holbech Jensen ville nemlig være selvstændig. Hun ville allerhelst tjene sine egne penge i sit eget malerfirma. Og i april i år sprang hun sammen med sin kæreste, 25-årige Michael Degn, ud i det - uden tøven!

- Jeg har altid drømt om at starte op som selvstændig … Prøve at tage chancen. Og lige nu kører det bare på skinner, siger Katrine Holbech Jensen.

Det koster blod, sved og tårer at starte sit eget malerfirma fra scratch, har Katrine Holbech Jensen lært.



- Jeg vil jo gerne tjene mine egne penge, i stedet for at én malermester skal tjene penge på mig. Og jeg vil selv gerne kunne bestemme det hele - der er ingen, der skal koste rundt med mig, slår hun fast.

Et par ‘knokle-heste’

Men det koster blod, sved og tårer at starte sit eget malerfirma fra scratch. Det kan Katrine Holbech Jensen sagtens skrive under på:

- Det er da mega-hårdt! En malersvend arbejder normalt fra syv til fire cirka. Og selvom vi nogle gange går fra byggepladsen allerede klokken to, fordi vi er færdige, så er der lige fem ekstra timer på kontoret, når man kommer hjem. Man finder først ud af, hvor hårdt det i virkeligheden er, når man er startet, siger Katrine Holbech Jensen.

Et måltid mad inden der igen skal knokles.

- Er det kommet bag på jer?

- Lidt måske, men ikke voldsomt meget. Vi elsker, når der er stress på. Vi har altid været et par knokle-heste der skal have noget at lave hele tiden - vi vil ikke bare sidde derhjemme og glo, siger hun og tilføjer:

- Derfor har vi da også arbejdet hver eneste weekend de sidste to måneder.

Nervepirrende

Men iværksætter-eventyret var nær ovre, før det overhovedet var begyndt. En uge før den planlagte opstarts-reception modtog Katrine Holbech Jensen og Michael Degn nemlig et overraskende nej fra deres daværende bank angående den kassekredit på 150.000, som de ellers var blevet stillet i udsigt:

- Vores daværende bankrådgiver havde nemlig sagt op i mellemtiden. Så pludselig stod vi der, en uge før vi skulle starte op - og vi havde jo sagt begge vores jobs op, siger Katrine Holbech Jensen om den nervepirrende situation.



Heldigvis lykkedes det dog Katrine Holbech Jensen og Michael Degn at finde en anden bank, der kunne se potentiale i deres fælles drøm om at drive et lokalt malerfirma i Horsens.

Og trods store indkøb af bl.a. malersprøjter og et spartel-anlæg, så er kassekreditten såmænd allerede rettet op, blot tre måneder efter det hele blev skudt i gang, fortæller en stolt Katrine Holbech Jensen.

Kærester og kollegaer

Katrine Holbech Jensen og Michael Degn har kun været kærester i otte måneder.

Katrine Holbech Jensen og Michael Degn har kun været kærester i otte måneder - men der har aldrig været slinger i valsen, når det har handlet om Malerfirmaet Holbech.

De har travlt, og modtagelsen blandt de lokale i Horsens har været over al forventning.

Til gengæld vil de fleste nok gerne vide, hvordan man som kærestepar undgår kurrer på tråden, når man samtidig også er kollegaer i dagligdagen.

Men ifølge Katrine Holbech Jensen er det intet problem, så længe man sørger for at holde tingene adskilt:

- Når vi er på arbejde, er vi kollegaer, og når vi er derhjemme, er vi kærester. Selvom det kan være pisse-svært, indrømmer Katrine Holbech Jensen, der tilmed har kontor i privaten.

- Men vi er blevet gode til at holde om hinanden, når vi først er kommet hjem, tilføjer hun.

Det lyserøde lyn

Den lyserøde bil kan i den grad ses i trafikken.

- Selvfølgelig skal den være pink, smågriner Katrine Holbech Jensen.

Firmabilen er nemlig skrig-pink. Og den slags fabelagtig reklame kan ikke købes for penge, tilføjer hun.

Hun er chef i firmaet - og hun traf den endelige beslutning. Også selvom det ikke var med Michael Degns gode vilje.

- Det er godt nok ikke mig, der har valgt den farve. Men det gi’r da omtale og reklame, det kan man ikke undgå. Så set i bagklogskabens lys er det reklame-mæssigt nok godt givet ud, indrømmer Michael Degn, der nu alligevel føler sig lidt ramt på mandigheden.

- Men igen; at jeg selv endte med at køre rundt i en lyserød bil er måske lidt...smågriner han.



