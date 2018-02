21 får dræbt: DNA-prøve afslører nu hvem der stod bag

21 får blev for et par uger siden fundet døde på en plantage i Jylland. Nu viser det sig, at det var en ulv, der havde været på spil

Fredag morgen 2. februar blev fåreavler Jørgen Blazejewicz, der arbejder for virksomheden Storålam, mødt af et makabert syn ved Sandfær Plantage nær Holstebro, hvor hans får normalt går og græsser.

21 af hans får var døde og lå spredt ud over plantagen. Flere af dem var blevet sprættet op og spist af, mens andre lå døde uden tydelige skrammer.

Nu har DNA-prøver vist, at det var en ulv, der stod bag angrebet på fårene. Ulven var ifølge Miljøstyrelsen brudt ind bag et ulvesikret hegn, som var blevet ødelagt af krondyr, og havde på den måde fået adgang til de mange får.

Til Ekstra Bladet fortæller Jørgen Blazejewicz, at det var et chokerende syn, der mødte ham på plantagen 2. februar.

- Det var et helt vildt syn. Der lå døde får spredt ud over det hele. Der lå får i åen, som var druknet, og der stod 18-20 får i åen, som havde søgt tilflugt, og nogle var sprunget over på den anden side af åen. Nogle af dem var ædt af, og andre af dem var i et helt stykke. Det så fuldstændig sindssygt ud, siger han til Ekstra Bladet.

Et sørgeligt syn

Ifølge Jørgen Blazejewicz påvirkede fundet af de døde får ham meget.

- Jeg mistede selv helt modet, og det var bestemt ikke den bedste fredag morgen. Jeg har set meget og er et robust menneske, men det her var et virkelig sørgeligt syn. Jeg blev meget følelsesmæssigt påvirket, fordi jeg syntes, at det var noget svineri. Det er jo naturens gang, at dyr spiser hinanden, men det her var så meningsløst. Rent praktisk var det også noget værre rod at skulle rydde op efter og tage sig af alle de dyr, der stadig var i live og stressede efter episoden, siger han.

VI ADVARER OM VOLDSOMME BILLEDER NEDENFOR:

Det var dette syn, der fredag 2. februar mødte Jørgen Blazejewicz. Foto: 'Her er ulven i Danmark'/Privatfoto

Flere af fårene var blevet spist af. Foto: 'Her er ulvene i Danmark'/Privatfoto

Fårene var spredt ud over hele området. Foto: 'Her er ulvene i Danmark/Privatfoto

Flere af fårene måtte aflives efter angrebet. Foto: 'Her er ulvene i Danmark'/Privatfoto

Stort problem

Ifølge Jørgen Blazejewicz har de på Sandfær Plantage og omegn et stort problem med ulve, der hærger, og det er han og de andre fåreavlere i området ved at være godt trætte af.

- Det er et kæmpe problem. Der har været omkring 20-30 angreb siden oktober 2016. Vi har mistet enormt mange dyr, og vi bliver ved med at flytte rundt på dem, men det hjælper ingenting, for ulvene finder dem alligevel. Det mest voldsomme angreb var 2. februar, men så sent som sidste fredag var der en fåreavler, der fik angrebet sine får, siger han og fortsætter.

- I morges var fire af mine får også blevet angrebet igen. Der lå to døde, og vi var nødt til at aflive to, fordi de var så hårdt tilredt.

Hos Miljøstyrelsen anerkender de, at der er et problem i området, og de forsøger sig derfor nu med et nyt tiltag.

- Siden angrebet har Miljøstyrelsen bestilt såkaldte hegnsvogtere, som er elektroniske kasser, som monteres på alle Naturstyrelsens hegn i området. Hegnsvogterne sender SMS-besked til husdyrholderen i tilfælde af, at der er fejl på hegnet. Det giver husdyrholderen mulighed for hurtigst muligt at lukke evt. huller, som kronvildt kan have lavet og dermed også lukke adgangen for ulven, oplyser de i en pressemeddelelse.

Jørgen Blazejewicz tvivler dog på, at Miljøstyrelsens nye løsning vil komme problemet til livs.

- Efter min mening er bedre indhegning ikke løsningen. Der er kun én løsning, og det er, at man får ulvene og fårene adskilt. Det fungerer ikke i samme terræn, og det er en farlig cocktail. I Norge og Sverige har man nogle steder, hvor man siger, at her skal ulvene være, og her skal fårene være, og sådan burde man også gøre i Danmark, for ellers vil vores får blive ved med at blive dræbt.