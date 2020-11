21 lande er klar - i Danmark ved vi ingenting

Allerede i midten af oktober var EU-Kommissionen meget klar i mælet med en appel til medlemslandene. Få en vaccinestrategi klar.

Men mere end en måned senere ved vi fortsat ikke, hvad der skal ske i Danmark, når en vaccine bliver godkendt, og EU-borgerne skal vaccineres.

Ekstra Bladet har mandag anmodet om et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke, hvor vi gerne ville haft svar på følgende spørgsmål for at få en afklaring.

Spørgsmål til sundhedsministeren Hvem skal have vaccinen først?



Hvordan skal det foregår rent praktisk?



Hvem skal stå for vaccinen. De praktiserende læger? Hospitaler? Vaccine-centre?



Skal alle vaccineres eller er der frit valg?



Hvad gør I, hvis for mange ikke ønsker at blive vaccineret?



Skal børn og unge vaccineres? Vis mere Luk

Regeringens beslutning

På nuværende tidspunkt oplyser Sundheds- og Ældreministeriet dog kun, at de ikke kan give et præcist tidspunkt for, hvornår planen er klar.

De henviser til, at Sundhedsstyrelsen er ved at lave et fagligt oplæg til politisk beslutning om en plan for vaccination i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut og andre aktører

'Det er regeringen, der beslutter den endelige vaccinationsplan. Der arbejdes intenst på sagen, så planen kan være klar til udrulning, når de første vacciner er godkendt og klar.'

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i Metroen iført maske. I Danmark ved vi stadig ikke, hvad der skal ske, når de første vacciner er klar, men 'der arbejdes intenst på sagen'. Foto: Anthon Unger

'Den endelige plan, herunder fastsættelse af, hvilke målgrupper, der skal tilbydes de første vacciner, vil dog først kunne fastlægges, når vi har flere data for de vacciner, som modtages først. Det gælder data for, hvilke målgrupper, vaccinerne helt præcist godkendes til, hvor mange vacciner, der modtages hvornår mv.', skriver Sundheds- og Ældreministeriet til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har også tidligere været i dialog med Pfizer, der skrev følgende:

'Det specifikke danske setup tror jeg, at de danske myndigheder må være de rigtige til at udtale sig om'.

Gratis for alle

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, har dog tidligere løftet lidt af sløret.

- Alle danskere vil blive tilbudt vaccine frivilligt og gratis. Vi køber ekstra ind, så vi er sikre på, at alle, der har lyst til at tage imod en vaccine, kan få den.

- Det skal ikke være pengepungen, der afgør, om man er beskyttet, siger Rasmus Horn Langhoff, der understreger, at tilbuddet også gælder Grønland og Færøerne.

