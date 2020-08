21 millioner coronatilfælde på verdensplan

Antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus har passeret 21 millioner globalt.

I alt er 21.020.216 mennesker blevet bekræftet smittet, siden coronavirusset først blev opdaget for over et halvt år siden. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University fredag aften dansk tid.

Sammentællingen dækker perioden fra udbruddets begyndelse i starten af året.

Alene i det seneste døgn er der registreret over 286.000 nye smittetilfælde. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO i sin daglige rapport om coronasituationen.

Hver fjerde person i verden, der er bekræftet smittet, er blevet testet i USA. Her har man bekræftet i alt næsten 5,3 millioner smittetilfælde, siden udbruddet begyndte.

På verdensplan er i alt 761.260 mennesker døde, som var blevet testet positive for smitten.

Af de over 21 millioner mennesker, der er eller har været bekræftet smittet med coronavirus, er lidt over 13 millioner erklæret raske igen.

Antallet af smittede menes reelt at være højere. Men der er stor forskel på, hvor høj en andel af indbyggerne de enkelte lande tester.

I et forsøg på at bremse smittespredningen tillader USA ikke længere unødvendige rejser til nabolandene Canada og Mexico. Det meddelte det amerikanske ministerium for indenlandsk sikkerhed tidligere fredag.

Flere andre lande, der har oplevet et stigende antal smittetilfælde, har igen indført tiltag for at nedbringe smittespredningen. Det gælder også en del europæiske lande.

Spanien lukker alle natklubber og forbyder rygning og indtagelse af alkohol udendørs i områder, hvor det ikke er muligt at holde afstand.

Det sker, efter at Spanien meldte om næsten 3000 nye smittetilfælde på et døgn.

I nabolandet Frankrig har myndighederne onsdag og torsdag registreret over 2500 nye smittetilfælde på et døgn. Et tilsvarende niveau er ikke set siden maj, skriver nyhedsbureauet AFP.