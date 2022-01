21.000 venter på operation i hovedstaden - venteliste vil stige

Ventelisterne på hospitaler i hovedstaden er steget under coronakrisen. Og de ventes at blive endnu længere den kommende tid.

Det viser en redegørelse over udskudt aktivitet under coronakrisen fra Region Hovedstaden ifølge Berlingske.

Opgørelsen er fra 6. januar.

Ifølge redegørelsen mangler der at blive afviklet omkring 17.000 undersøgelser og 21.000 kirurgiske indgreb.

Som årsager bliver der peget på covid-19, sygeplejerskers strejke og manglende kapacitet efter strejkens ophør.

Der er ikke udsigt til, at ventelisterne bliver kortere lige med det første.

- Der må samlet set forventes øgede ventelister frem mod den næste opgørelse af udskudt aktivitet.

- Opgørelserne er per 6. januar 2022, hvor der fortsat er mange covid-indlagte og mange sygemeldinger blandt personalet grundet stor samfundssmitte, hedder det i redegørelsen.

Der bliver videre peget på, at hospitalerne også er udfordret af at have ubesatte stillinger og 'mindre fleksibilitet blandt personalet'.

Administration og hospitaler vil frem mod et møde 8. marts lægge en plan for, hvordan og hvornår den udskudte aktivitet kan afvikles. Men det er ikke muligt at fastsætte en realistisk tidshorisont, hedder det.

Måske det vil tage over et år komme over puklen. Det sagde Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, torsdag.

- Vi har omkring 38.000 operationer og behandlinger, der står på venteliste, og det er jo virkelig, virkelig mange.

- Og det er jo ikke noget, vi kommer til at afvikle fra den ene dag til den anden, så det kommer til at tage rigtig lang tid - måske over et år, sagde han til TV 2 Lorry.

Ifølge Region Hovedstaden er situationen vidt forskellig inden for de forskellige områder.

- På nogle områder kan vi sende patienter ud i det private, men for andre specialer er det ikke muligt, og ventelisterne vil formentlig strække sig ind i 2023.

- Den ambulante aktivitet forventes generelt afviklet hurtigere end den kirurgiske aktivitet, skriver Region Hovedstaden i en mail til TV 2 Lorry.

Samtlige hospitaler i regionen mangler kapacitet, og de har derfor heller ikke mulighed for at hjælpe hinanden, som de ellers kan under mere normale omstændigheder.

Derfor vil de - når det er muligt - henvise til privat behandling, skriver TV 2 Lorry.