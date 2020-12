2150 nye smittede det seneste døgn

Mette Frederiksen har netop fortalt, at der er registreret 2150 nye smittede med coronavirus i Danmark det seneste døgn

2150 danskere er registreret smittet med coronavirus det seneste døgn.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen i forbindelse med spørgetimen i Folketingssalen tirsdag.

Statens Serum Instituts opgørelse viser, at smittetallet er på baggrund af 77.373 prøver.

Det er det højeste antal registrerede smittede hidtil på 24 timer. Der skal dog tages højde for, at der testes langt flere end i foråret. Derfor findes der givetvis også flere smittede uden symptomer.

Den hidtidige rekord var mandag. Her blev der registreret 2046 coronatilfælde.

De stadigt højere smittetal fik mandag regeringen til at lukke dele af samfundet ned i 38 af landets kommuner.

Stor stigning i indlæggelser

Dagens tal fra Statens Serum Institut viser, at der igen er sket en stor stigning i antallet af indlagte.

Historisk øjeblik: Den første person vaccineret med Pfizer-vaccinen

Således er yderligere 26 blevet indlagt, så der nu er i alt 354 indlagte med covid-19 på danske hospitaler. 42 er på intensiv og 26 er i respirator.

Der er det seneste døgn registreret syv nye dødsfald blandt coronasmittede.

Lige nu: Massiv kø for at blive testet

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke oplyser, at det såkaldte kontakttal i Danmark lige nu er 1,2. Det vil sige, at alle smittede i gennemsnit giver sygdommen videre til 1,2 andre personer, og at det samlede antal smittede dermed er stigende.

Tidligere har tallet været stabilt med et kontakttal omkring 1, men det tal er altså stigende nu.