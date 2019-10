22-årig går viralt: Sådan snød jeg online-fusker til at betale mig penge

Ross Walsh, en ung DJ fra Limerick i Irland går lige nu viralt, efter han har delt sit snedige trick til at svindle en online-svindler.

På sin DJ-side på Facebook og på Instagram har han delt skærmbilleder af den korrespondance, der fulgte, efter han ifølge sit eget udsagn havde modtaget en tredje mail fra en person, der præsenterede sig selv som en 'stor forretningsbankmand' ved navn Solomon Gundi, som havde et 'helt specielt tilbud' til den 22-årige irer.

I mailen ville den ret åbenlyse fusker have Ross Walsh til at betale ham 1000 britiske pund - svarende til omkring 8300 danske kroner - så de to kunne blive 'businesspartnere'.

Da kunne den 22-årige mærke, at nu var det nok. Men i stedet for at sende en rasende mail retur, besluttede han sig simpelthen for at agere interesseret og få skovlen under fuskeren.

Så han sendte en mail tilbage til 'Solomon Gundi', hvor han foregav at være henrykt over at have fået muligheden. Og så lovede han, at han ville overføre 50.000 pund - cirka 415.000 kroner - fordi 'europæiske entreprenører ikke gør noget halvt'. Sammen med mailen sendte han en falsk kvittering på den store overførsel.

(Artiklen fortsætter under billederne)

Men da pengene ikke landede på svindlerens konto, sendte han en ny mail til Ross Walsh. Her gættede han på, at der måske var gået noget galt med overførslen. Samtidig lovede han, at han ville gøre den unge mand rig.

Nu svarede Ross Walsh, at problemet var opstået, fordi hans bank var bange for, at der var tale om svindel. Men han viste lige hvad der skulle til: 'Solomon Gundi' skulle bare overføre nogle penge til hans konto for at 'låse kontoen op'.

'Sidste gang virkede det med 25 pund', skrev den snedige 22-årige i bedste lystløgner-stil.

Og det virkede ifølge Ross Walshs beretning på sin Facebook-side. Svindleren overførte 25 pund til ham, som han med det samme donerede til det irske svar på Kræftens Bekæmpelse. I opslaget antyder han endda også, at det ikke er første gang, han på den måde har ladet en svindler smage sin egen medicin.

'Svindlere: 0 Ross: 3', skriver han i det virale opslag.

Siden har flere både britiske og irske medier, bland andre Irish Times og BBC, fortalt historien om den unge mands genistreg.