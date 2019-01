22-årig pige i helvede: Sendt hjem for et dø med sulte-sygdom

Ruby Hill lider af sjælden sygdom og har ikke været i stand til at spise i tre år.

I tre hår det været en kamp for 22-årige Ruby Hill fra New Zealand at holde sig i live.

Ofte får hun komplimenter om, hvor tynd hun er blevet, og hvor godt hun ser ud. Men det er ikke med hendes gode vilje, at hun er tynd.

Sandheden er den, at Ruby Hill lider af en sjælden sygdom, der langsom slår hende ihjel ved at sulte hende. Det skriver New Zealand Herald, der har interviewet den unge pige.

Sygdommen hedder gastroparese, og den lammer mavesækken, så det kan være næsten umuligt at holde mad og væske nede.

Den har gjort, at den unge kvinde nu vejer skræmmende 42 kilo.

Intet mad kan blive nede i den undervægtige kvindes krop. Foto: Privat/GiveALittle

Ingen kur for sygdommen

Hun er afhængig af en tube, der holder hende i live, men selv den kan ikke redde hende fra sultedøden.

Der er nemlig ingen kur for sygdommen, og de færreste læger har hørt om sygdommen.

Hun opdagede sygdommen, da hun var 19 år gammel og i gang med at træne til at blive pilot. Hun levede sundt og passede godt på sig selv og sin krop, men en dag da hun sad og spiste frokost, kunne hun pludselig ikke holde maden nede længere.

Det resulterede i en tur på hospitalet, hvor lægerne mistænkte hende for at have blindtarmsbetændelse. Efter en tur på operationsbordet fik hun både fjernet blindtarmen og en cyste, der sad på hendes livmoder.

Kan ikke holde noget nede

Men efter operationen fortsatte smerterne i flere måneder.

- Jeg led af store smerter, og jeg kastede alting op. Det var lige meget, hvad det var. Alt kom op, fortæller hun til New Zealand Herald.

Ruby Hill tog flere gange tilbage til hospitalet for at beklage sig, men hver gang blev hun sendt hjem uden at blive testet.

I ni måneder gik hun fra læge til læge før det endelig lykkedes at finde ud af, hvad hun fejlede.

- Jeg kan ikke spise, hvad jeg vil. Mad gør mig syg. Jeg bliver nødt til at dræne min mave for syre med en tube, bare for at jeg kan blive mindre kvalm.

Hun er afhængig af sondemad, men selv det kan ikke blive ved med at redde hende fra den uhyggelige skæbne. Foto: Privat

Samler penge ind til behandling

Hun fik fortalt, at der ikke er nogen kur for sygdommen, og at lægerne er usikre på, hvor længe hun vil overleve.

- Mit hjerte bristede, da jeg hørte ordet 'uhelbredelig'. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle leve med det her, og de (lægerne, red.) havde ikke nogle svar at give mig. Det var ødelæggende.

Før sin operation vejede Ruby Hill 72 kilo. kort efter vejede hun 50 kilo, og siden er hun kommet helt ned på 42 kg.

Til Daily Mirror Australia har kvinden fortalt, at hun nu er udskrevet fra hospitalet, fordi der ikke er mere, de kan gøre for hende.

Ruby Hill er nu i gang med at samle penge ind til en behandling med medicinsk cannabis. Hun har allerede samlet 20.000 dollars svarende til omkring 130.000 kroner ind til sin behandling på hjemmesiden GiveALittle.

Hun håber på at kunne få behandlingen i Canada, da de har et mere afslappet forhold til medicinsk cannabis end New Zealand.