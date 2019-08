22-årig risikerer at blive blind: - Kogt æg eksploderede i mit ansigt

Da 22-årige Bethany Rosser fra Redditch i England tirsdag ville lave æg til morgenmad, søgte hun først rundt på Google for at finde svar på, om man kunne koge dem i mikrobølgeovnen.

Da der dukkede en masse forskellige metoder og videoer op, følte den unge kvinde sig forsikret om, at man sagtens kan lægge æg i vand og koge dem i mikrobølgeovnen, hvis man blot tilføjer noget salt.

Det skriver blandt andre Birmingham Mail og Manchester Evening News.

Så det gjorde hun, og æggene fik seks minutter på 600 watt. Bethany Rosser tog dem ud og efterlod dem i en kande på køkkenbordet et par minutter, så de kunne køle ned.

Men da hun hun kom tilbage for at se til æggene og tage dem ud af kanden, fortæller hun til det lokale medie, eksploderede æggene og ramte hende lige i ansigtet.

Bethany havde ingen idé om, hvad der ville ske hende. Foto: Ritzau Scanpix

- Den værste dag i mit liv

Bethany Rossen blev ramt i hele højre side af ansigtet, og kunne slet ikke se ud af sit højre øje.

- Det skete først, da jeg tog dem ud. Æggene så fine ud i mikrobølgeovnen, siger den unge brite, der nu er gået til medierne for at advare andre mod at prøve at tilberede æg i mikroen.

- Jeg har aldrig været så bange i hele mit liv - jeg rystede og græd. Uheldet var, uden tvivl, den værste dag i mit liv til dato, siger hun.

Hun ringede med det samme til alarmcentralen og blev indlagt på Queen Elizabeth Hospital i Birmingham. Hun beskriver, hvordan hendes hud var begyndt at skalle af allerede inden ambulanceredderne var ankommet.

Ved ikke om det er permanent

Bethany Rossen var indlagt natten over og blev blandt andet behandlet med våde bandager, der blev lagt på hendes brændte ansigt.

- Jeg havde det forfærdeligt, jeg var i total smerte. Jeg kunne mærke min hud brænde i flere timer bagefter - selv efter det blev behandlet på hospitalet, siger hun.

Lægerne kan stadig ikke sige med sikkerhed, om skaden på hendes højre øje er permanent.

- Mit øje er begyndt at åbne sig, og jeg kan se, men det er meget utydeligt, siger den 22-årige.

Lægerne har fortalt hende, at hun skal forvente, at huden vil være længe om at at få sin normale farve tilbage, men formentlig slipper hun for ar.

Birmingham Mail har uden held forsøgt at få en kommentar fra mad-hjemmesiden Delish.com, hvor Bethany Rossen ifølge sin fortælling fandt dette råd til at koge æg i mikrobølgeovnen.