22-årig vinder en million dollars i vaccinelotteri: - Jeg skreg

De fleste har nok dagdrømt om at få et opkald om, at man har vundet en million eller arvet fra en ukendt rig tante.

For 22-årige amerikanske Abbigail Bugenske blev den dagdrøm dog til virkelighed onsdag i denne uge.

Hun er nemlig den første nyklækkede millionær i den amerikanske stat Ohios vaccinelotteri, hvor en heldig coronavaccinemodtager kan vinde en million dollars, skriver New York Times.

- Jeg skreg

Abbigail Bugenske, der arbejder som ingeniør i Cincinnati i Ohio, fortæller til New York Times, at hun var på vej hjem til sine forældre, da hun fik et opkald fra Ohios guvernør:

- Jeg troede først, at det var telefonfis, fortæller hun. Men hurtigt gik det op for hende, at det altså var guvernør Mike DeWine i den anden ende, og hun havde vundet en million dollars.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den nyudklækkede millionær fra Ohia, Abbigal Bugenske. Foto: Office of Ohio Governor via AP/Ritzau Scanpix)

- Jeg skreg så meget, at mine forældre troede, at jeg græd, og at der var noget galt.

- Jeg begyndte at råbe, at jeg havde vundet en million dollars, og at jeg ville blive millionær, fortæller Abbigail Bugenske til New York Times.

Kritik

Delstaten Ohio er ikke den eneste amerikanske stat, der udlover lpræmier til vaccinerede - også i Californien, Colorado og Maryland har myndighederne taget lignende initiativer.

Årsagen er, at man ønsker at øge motivationen for at tage imod en coronavaccine. Konkurrencerne har dog fået kritik for, at de nok næppe vil motivere dem, der i forvejen ikke ønsker at blive vaccineret til at tage imod et stik.

Abbigail Bugenske fortæller da også til New York Times, at hun blev vaccineret, så snart hun kunne - og at hun først efterfølgende skrev sit navn op til at deltage i lotteriet.