22 forskere slår alarm: Sveriges strategi er mislykket

22 forskere kritiserer i et debatindlæg i svenske Dagens Nyheter den svenske coronastrategi

I et debatindlæg i Dagens Nyheter, står 22 forskere nu frem med hård kritik af den svenske coronastrategi.

I modsætning til resten af den vestlige verden har de Sverige ikke valgt at lukke ned. I stedet har store dele af samfundet fortsat, som om intet var hændt.

Men det bør være slut nu.

Ifølge forskerne er det nu tid til 'hurtige og radikale tiltag'.

Ti gange flere dør i Sverige

Forskerne skriver, at ti gange så mange coronasmittede svenskere dør som i nabolandet Finland.

Samtidig påpeger forskerne, at de svenske sundhedsmyndigheder i mindst fire tilfælde har påstået, at smittekurven er spredt ud, uden at det reelt var tilfældet.

Ifølge professor ved Göteborgs universitet Jan Lötvall har den svenske offentlighed ikke taget coronavirussen alvorligt, fordi den almindelige svensker ikke kan mærke konsekvenserne af den.

Han er medforfatter til indlægget.

- Befolkningen har fået tvivlsom information fra vores sundhedsmyndigheder og vores folkevalgte, uddyber han til svenske Aftonbladet.

Større skade jo længere de venter

Lötvall mener, at jo længere de svenske myndigheder venter med at gribe ind, jo mere omfattende bliver indgrebet, når det utvivlsomt kommer.

De 22 forskere slår fast, at der ifølge deres overbevisning bør ske et skifte i den svenske strategi.

Blandt andet bør skoler og restauranter lukkes straks.

Samtidig opfordrer de sundhedspersonalet til at bære masker og nødvendigt beskyttelsesudstyr, når de behandler ældre og svage, ligesom der bør indføres systematiske tests af al sundhedspersonale.