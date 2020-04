22 nye coronadødsfald i Danmark

22 danskere har det seneste døgn mistet livet, mens de har været smittet af coronavirus.

Det oplyser Statens Serum Institut.

I alt er 161 danskere nu døde, efter de blev smittet med den frygtede virus. Fredag var det tal 139.

For at et dødsfald indgår i statistikken, skal den smittede person have mistet livet, senest 30 dage efter at personen blev testet positiv.

Samtidig med at antallet af omkomne danskere er steget med 22 personer, er antallet af smittede steget til 4077. Det er en stigning på 320 personer siden fredag.

Lys i mørket

Selvom 22 danskere det seneste døgn har mistet livet til den verdensomspændende pandemi, er der i de nye tal et lille lys i mørket.

Antallet af indlagte patienter fortsætter med at falde.

Således var 533 personer indlagt tirsdag. Siden er tallet faldet langsom, og af den seneste opgørelse offentliggjort lørdag middag fremgår det, at 507 personer nu er indlagt i Danmark med corona.

Samme positive nedgang i antallet af patienter i respirator.

153 personer var torsdag i så kritisk tilstand, at de var indlagt på intensivafdelingen i respirator.

Lørdag er det tal faldet til 112 personer.

I alt 1283 personer er erklæret raske.

Opdateres...