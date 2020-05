22.000 sidder i kø til coronatest

Mere end 22.000 danskere er i kø på internettet for at bestille en coronatest

Der er voldsom trafik på hjemmesiden coronaprover.dk, efter Sundheds- og Ældreministeriet mandag annoncerede i en pressemeddelelse, at det nu er muligt for alle voksne at blive testet for smitte med corona.

Flere end 22.000 er således i skrivende stund i kø på hjemmesiden, hvor man kan bestille en test, og ventetiden er estimeret til at være over en time.

De unge først

Indtil nu har danskere, der ønskede at blive testet, skullet have en henvisning fra egen læge eller sin arbejdsgiver.

- Hidtil har vi styret adgangen til test ret stramt, men nu har vi kapacitet til at åbne for at lade den enkelte selv vurdere, om man vil testes, lød det fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

De mange tests vil finde sted i de hvide telte, der er stillet op i 16 byer rundt omkring i landet.

I første omgang er det de 18-25-årige, som kan få lov til at bestille tid til en coronatest. Men i løbet af ugen vil der blive lukket op for, at alle voksne borgere kan komme til.

Det gælder dog kun borgere uden symptomer, understreges det i pressemeddelelsen. Borgere med symptomer skal fortsat henvende sig til egen læge for at blive henvist til test på et sygehus.

Alle voksne kan nu blive testet