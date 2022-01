22.396 nye coronatilfælde

Der er det seneste døgn registreret yderligere 22.396 coronatilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal siden 5. januar, hvor smittetallet blev opgjort til 25.995.

Tirsdag morgen var der 754 indlagte med covid-19 på de danske hospitaler. Det er 23 færre end et døgn tidligere.

Det er dog ikke alle, der er indlagt på grund af corona. Nogle er også indlagt med andre diagnoser, og så har de tilfældigvis også covid-19.

SSI har anslået, at omkring hver fjerde coronasmittede patient i december var indlagt af andre årsager.

Blandt de indlagte har 73 tirsdag brug for intensiv behandling, hvoraf 46 har brug for hjælp fra en respirator til at trække vejret.

Det er i begge tilfælde én mindre end et døgn tidligere.

Yderligere 14 smittede er afgået ved døden. Det bringer det samlede dødstal under epidemien blandt smittede op på 3408 i Danmark.

Kontakttal er 1

Tidligere i dag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter, at kontakttallet er beregnet til 1,0.

Det betyder, at epidemien hverken er tiltagende eller aftagende.

Kontakttallet er en beregning af, hvordan smitten breder sig i samfundet.

'Vi har en stabil epidemi, og vores samfundssmitte er ikke fulgt af samme stigning i indlæggelser, heller ikke på intensiv. Et klart signal om, at omikron er mildere, og at revaccination virker', skriver Heunicke blandt andet på Twitter.

I sidste uge blev tallet beregnet til 0,9.

Opdateres...