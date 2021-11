22.682 personer smittet trods vaccine

22.682 personer er blevet smittet med covid-19, efter at vaccinen burde have fuld effekt.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Det svarer ifølge SSI til, at 0,5 procent af alle vaccinerede i Danmark er blevet ramt af det, der kaldes en gennembrudsinfektion.

En gennembrudsinfektion er, når man er blevet smittet med covid-19, selv om man er færdigvaccineret, og selv om vaccinen skulle have fuld effekt.

Ved den seneste statusrapport, der gik til 12. oktober, var det 0,4, der havde fået en gennembrudsinfektion.

- Overordnet kan man derfor sige, at antallet af gennembrudsinfektioner stiger. Det var dog forventet, fordi både antallet af fuldt vaccinerede og smittetrykket stiger.

- Det stigende antal gennembrudsinfektioner kan også være tegn på, at vaccineeffektiviteten er blevet mindre i nogle befolkningsgrupper, siger Palle Valentiner-Branth, der er afdelingschef i SSI.

Blandt de 22.682 borgere, der har haft en gennembrudsinfektion, er 862 blevet indlagt og 133 er døde.

Der er blevet påvist coronavirus hos 24.722 personer, der er færdigvaccineret. 22.682 af dem er altså, efter at vaccinen burde have fuld effekt.

Opgørelsen dækker hele perioden fra 27. december, hvor den første dansker blev vaccineret, til og med 24. oktober.

SSI oplyser, at ganske få af dem, der har fået et tredje stik med en coronavaccine, der er blevet smittet.

24. oktober var 77.802 borgere blevet revaccineret, og af dem var der påvist 42 tilfælde af covid-19.

- På den baggrund må vi sige, at vi kun har set få covid-19-infektioner efter revaccination i uge 39-42, siger Palle Valentiner-Branth.

Desuden oplyser SSI, at andelen af vaccinerede, der bliver indlagt og smittet, er langt mindre blandt vaccinerede med fuld effekt af vaccinen end ikkevaccinerede.

- Generelt må man sige, at vaccinerne har en høj effektivitet i forhold til covid-19-relaterede indlæggelser for dem over og under 65 år. Desuden kan vi se, at revaccination med Pfizer øger vaccinernes effektivitet betydeligt, siger Palle Valentiner-Branth.

SSI's tal viser også, at vaccinernes effekt falder over tid, når man er vaccineret med Moderna og Pfizer - især for dem der er 65 år eller ældre.