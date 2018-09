220 år gammel bygning og cafe total vandskadet: Vi er rystede!

I mere end 200 år er der blevet langet tusindvis af måltider over disken i lokalerne på Badstuestræde 10 i København.

Men nu er Københavner Cafeen tvunget til at lukke ned i mere end en måned. Stedet er blevet ramt af en kedelig vandskade.

Det oplyser Københavner Cafeen på Facebook.

Vandskaden opstod i et vandrør på anden sal, og det så i første omgang ud til, at stedet kunne køre videre. Men desværre viste det sig at være mere alvorligt end først antaget.

- Det har desværre vist sig, at den vandskade, vi var udsat for torsdag 30. august, var værre end først antaget. Derfor er vi nødt til at lukke midlertidigt fra mandag 10. september og frem til midt oktober. Hele restauranten skal renoveres. Vægge, lofter og gulve. Vi beklager dybt. Vi er rystede og ulykkelige, men vi håber på jeres forståelse, og ser frem til at kunne byde jer velkommen igen, lyder det fra cafeens ejere

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra ejerne, men de har ikke svaret på vores opkald endnu.

Men på Facebook skriver de i en kommentar, at vandskaden er opstået i et vandrør på anden sal.

På Københavner Cafeens hjemmeside fremgår det, hvordan der er blevet mad og drikke på stedet siden middelalderen. Her lå det som tilknytning til en virksomhed.

En brand betød dog, at stedet brændte ned i 1795, men det stoppede ikke her. Stedet blev igen bygget op, og har siden da fungeret som cafe med forskellige temaer.

I 1983 overtog Johnny Hougaaard stedet, og siden da har han serveret klassisk dansk mad på adressen.