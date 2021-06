2200 papirer var ikke bevis nok: Jeg er rystet i min grundvold

Det tog knap to år for Lasse og Mila at få de danske myndigheder til at indse, at de havde begået en alvorlig fejl, da de afviste parrets ansøgning om ægtefælle-sammenføring

I 2017 mødte danske Lasse Dalby Jensen og aserbajdsjanske Mila hinanden på samme måde som så mange andre par: via dating-appen Tinder. Men de blev hurtigt klar over, at deres forhold ikke ville blive som de fleste andres.

For mens de forelskede sig hurtigt og ukompliceret, så blev de målløse, da de et par år senere blev gift og skulle søge om familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne efter at have boet sammen i Sverige.

Deres ansøgning vedlagt 2200 siders dokumentation for deres ophold og samliv i Sverige var nemlig ikke nok. Og det har taget parret næsten to år at få myndighederne til at indse, at de begik en alvorlig fejl.

- Jeg er fuldstændig rystet over, hvordan danske statsborgere bliver behandlet i deres eget land. Det er uetisk og mangel på respekt for menneskeliv. Vi har spildt måneder og år, hvor vores liv har været på pause. Jeg har fået aflivet min tro på systemet, og det her ryster mig i min grundvold, fortæller Lasse Dalby Jensen.

Danskernes umulige kærlighed Ekstra Bladet sætter fokus på, hvordan de stramme regler for familiesammenføring og opholdstilladelser rammer danske statsborgere, der finder kærligheden med en udlænding. Lasse Dalby Jensen er en af de flere end 150 danskere, som har henvendt sig med sin historie.

Tog systematiske billeder på posthuset

Parret byder Ekstra Bladet velkommen i deres hus i Viby på Sjælland, hvor stakken af papirer tårner sig op på spisebordet. Den indeholder blandt andet over 1000 siders teleoplysninger, kontoudtog, kvitteringer samt hundredvis af billeder fra tiden i Sverige.

For eksempel tog de et billede, hver gang Mila var på posthuset, hvor hun trak en kvittering med dato og tidspunkt på. Hver gang, de stod foran et svensk vartegn, tog de et billede. Hver gang, de købte noget, var det på dankort og altid med en kvittering. Og de gjorde det kun for at dokumentere, at de boede og havde deres daglige gang i Sverige. Parret levede med andre ord efter reglerne for at leve op til dem, sådan som foreningen Ægteskab uden Grænser også rådgiver familier til at gøre for at blive godkendt.

Foto: Jonas Olufson

Alligevel afviser Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) i december 2019 parrets ansøgning.

- Vores advokat har sagt, at vi er nogle af de klienter nogensinde, der har været mest strukturerede og systematiske. Vi er ressourcestærke med gode uddannelser og jobs. Når det kan ramme os, så kan det ramme alle, fortæller Lasse Dalby Jensen.

Det er også grunden til, at parret nu fortæller deres historie: I håbet om, at den kan føre til forandringer i systemet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Afvist trods dokumentation

Foto: Jonas Olufson

Siris begrundelse for afslaget på familiesammenføring er først, at Mila ikke har et gyldigt pas, selvom det tydeligt fremgår i dokumentationen, at Mila har fået Statsforvaltningens dispensation for netop dette krav, fordi hun som barn kom til Danmark fra Aserbajdsjan som flygtning uden pas.

Hun har siden dokumenteret sin identitet med en række andre dokumenter, da hun både har studeret, arbejdet, været frivillig, betalt skat og taget sit kørekort i Danmark.

- Det fortæller mig, at de ikke har kigget ordentligt på vores sag, men afvist den uden at kigge på dokumentationen for det, de afviser os på. Det er ekstremt dårligt forvaltningsarbejde, siger Lasse.

Får medhold i klage

Parret klager herefter til Udlændingenævnet, der efter knap et års sagsbehandlingstid i december 2020 giver parret medhold i deres klage og pålægger Siri at genoptage sagen.

- Det var ulideligt at vente et år, ikke mindst fordi vi havde det klare indtryk, at Siris afslag var politisk motiveret. Derfor blev vi meget lettede over Udlændingenævnets afgørelse, siger Lasse.

Med afgørelsen i hånden rykker parret nu styrelsen syv gange for svar på deres ansøgning i foråret 2021, men uden at høre en lyd. Samtidig begynder andre myndigheder ifølge parret at undre sig over, at Milas midlertidige opholdsbevis efterhånden er halvandet år gammelt.

- Vi rykker dem, fordi Mila allerede to gange under den lange sagsbehandlingstid mistede to jobtilbud. Og nu var der en stor dansk finansvirksomhed, der gerne ville ansætte hende som it-specialist 1. juni, fortæller Lasse, der selv er it-programleder.

Foto: Jonas Olufson

Først 19. maj i år hører parret fra Siri, der ud fra de 2200 sider stadig ikke finder parrets ophold i Sverige bevist og derfor forlanger yderligere dokumentation. Men uden at specificere konkret, hvad de mangler.

For at overholde styrelsens syv dages svarfrist må parret derfor bruge pinseferien på at skaffe ekstra dokumentation – uden at ane hvilken. Parret ender blandt andet med at udarbejde, hvad Lasse beskriver som børnehavepædagogiske forklaringer til billederne. De indhenter desuden paskopier og erklæringer fra 20 familiemedlemmer og venner, der har besøgt dem i Sverige.

Græder glædestårer

2. juni får parret den besked, de har ventet på i næsten to år: Deres ansøgning er blevet godkendt, og Mila kan med ro i sindet starte på sit nye arbejde.

- Jeg stod på arbejdet og begyndte bare at grine. Så spurgte de hvorfor, og jeg var bare så lykkelig. Endelig har jeg fået opholdstilladelse.

- Jeg kan nærmest ikke komme ud med den glæde, jeg har indeni, fortæller Mila, der på grund af sagens hårde forløb ikke ønsker sit ansigt og efternavn i avisen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stadig i chok

Foto: Jonas Olufson

På trods af glæden over, at Lasse og Mila endelig kan brænde papirbunken og leve deres liv, står parret tilbage med harme og vrede over forløbet.

- Jeg er stadig i chok over, hvordan vi er blevet behandlet. Siri opfører sig som lovløse cowboys i stedet for en offentlig myndighed. Vi blev ikke behandlet som mennesker, men som uønskede klienter, de håbede ville give op.

- Jeg har mistet al tillid til myndighederne og politikerne, fortæller Lasse, der har forelagt sin kritik for 24 forskellige ordførere i Folketinget. Kun én har svaret, at hun håber, at en anden ordfører har besvaret hans henvendelse.