222 nye smittetilfælde - antallet af indlagte falder

Det seneste døgn er der registreret 222 smittede med coronavirus i Danmark, viser tal fra SSI. Antallet af indlagte falder med tre til 65.

Der er ikke registreret dødsfald med coronavirus det seneste døgn. Det er fjerde døgn i træk, at der ikke er coronadødsfald.

92.806 personer er blevet PCR-testet det seneste døgn. Med de 222 bekræftede tilfælde giver det en positivprocent på 0,24.

Det er anden dag i træk, at positivprocenten lyder på det, og den har været under 0,30 siden 18. juni.

Siden 18. juni har smittetallet desuden været under 300, og det svinger i øjeblikket mellem cirka 150 til 220.

Ifølge Thorkild Sørensen, professor emeritus i epidemiologi på Københavns Universitet, er smittetallene rigtig gode i øjeblikket, og der er ingen grund til bekymring sommeren over.

- Det holder sommeren over, tror jeg, ligesom sidste år. Jeg tror først og fremmest, det skyldes, at det er sommer, og vi er udenfor. Og solens ultraviolette lys er rigtig godt til at slå virus ihjel, siger han.

Det, der kan bekymre ham, er, at mere smitsomme varianter - eksempelvis Delta-varianten - kan få overtaget til vinter. Her er han mere i tvivl om, hvad der skal holde virusset nede.

- Det bliver den store opgave at håndtere, når sommeren går på hæld. Bekymringen er, at de varianter ikke kan holdes i skak på samme måde, siger Thorkild Sørensen.

- Problemet er, at dels er vaccineeffekten måske aftagende efterhånden som månederne går, og dels er virusset måske muteret til en form, der ikke så effektivt bekæmpes af vaccinen.

- Men det optimistiske scenarie er, at vaccinen - som vi også kender det fra andre infektionssygdomme - faktisk stort set er i stand til at holde den i skak og undgå, at den får epidemikarakter, siger han.

Flere end 1,7 millioner personer - svarende til 30,3 procent af befolkningen - i Danmark er færdigvaccinerede. 54,4 procent af befolkningen har påbegyndt vaccination.

Det seneste døgn er der foretaget 353.087 lyntest. Positive svar fra lyntest indgår ikke i smittetallene, fordi der er usikkerhed om resultatet.