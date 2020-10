2233 cpr-numre lækket ved en fejl

I Aalborg Kommune sidder der formentlig en medarbejder eller to med røde ører.

Ved en fejl har kommunen nemlig videregivet oplysninger om 36 personer med navne- og adressebeskyttelse samt lækket over 2000 cpr-numre.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Fejlen opstod i forbindelse med behandlingen af to klagesager ved Planklagenævnet. Her har sagens to partere fået adgang til ellers fortrolige oplysninger om i alt 2233 personers cpr-numre.

Sagen betragtes ifølge kommunen som et brud på persondatasikkerheden og skal dermed anmeldes til Datatilsynet.

Borgere underrettet

Vicedirektør i By- og Landskabsforvaltningen Frede Aagren lægger sig fladt ned og undskylder miseren.

- Det er rigtig beklageligt, at vi har haft et sikkerhedsbrud, for vi arbejder intenst på at undgå, at den slags sker, siger vicedirektøren i pressemeddelelsen.

De berørte borgere er blevet underrettet.

- Sikkerhedsbruddet er naturligvis anmeldt til Datatilsynet, ligesom vi - sammen med Planklagenævnet - har sendt en formel underretning til de berørte borgere, lyder det fra Frede Aagren.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra kommunen.