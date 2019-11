23-årig mor ryger hash hver dag: 'Det gør mig til en bedre mor'

Caitlin Fladager fra Canada er mor til to små børn, og hun mener, det er en stor hjælp for hende

'Ja, jeg har to børn. Ja, jeg ryger hash dagligt', sådan starter den 23-årige mor sit opslag på Instagram, der er gået viralt på kort tid.

Caitlin Fladager fra Canada fortæller i opslaget om, at hun er træt af, at mødre må sige, at de drikker vin, men ikke at de ryger hash.

'Det er sjovt, at folk ryster på hovedet over marijuana, men ingen tænker over, når mødre siger, at hun nyder 'mor-juice' - bedre kendt som vin, når børnene er gået i seng. Men når en mor ryger hash, så er det et stort chok', skriver hun.

Hun deler nu, at hun altså ryger hver dag, fordi hun gerne vil skabe opmærksomhed omkring, at der ikke er nok mødre, der taler om det.

'Det har virkelig hjulpet mig. Specielt til at være mor. Jeg har aldrig været så tålmodig med mine børn. Hash gør mig til en bedre mor, og jeg får en god nats søvn, når jeg har røget. Jeg vågner helt vel udhvilet og med klar hjerne. Det er okay at ryge, efter dine børn er gået i seng', lyder det.

Hjælper mod sygdom

Caitlin forklarer, at det har hjulpet med hendes angst, og at hun er stoppet med at tage medicin, fordi hun bruger cannabis i stedet.

'Det er også okay at ryge i stedet for at drikke. Jeg plejede at have et problem med alkohol og med min opførsel. Hash har hjulpet mig til at stoppe med at drikke så meget, og jeg foretrækker at ryge frem for at drikke', skriver hun.

Afslutningsvis slår den unge mor fast, at hun har helt styr på situationen.

'Du kan stadig være en sej mor og ryge hash'.

Og det lader da også til, at de fleste er enige med moderen i de mange kommentarer, der er til hendes opslag på det sociale medie.

'Det her opslag er bare alt, tak for det', skriver en.

'Flere folk burde anerkende det her', skriver en anden.

'Du er virkelig en inspiration', skriver en tredje.