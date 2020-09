230 nye tilfælde af smitte med coronavirus det seneste døgn

230 personer er i løbet af det seneste døgn blevet testet positive for covid-19, mens én er død med sygdommen.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Ikke siden 25. april har der været mere end 200 smittede på et enkelt døgn. Det hører med til historien, at der i øjeblikket bliver testet langt flere, end der gjorde i foråret.

Meldingen kommer, efter at antallet af indlagte søndag tog et markant skridt op fra 16 til 27.

Mandag er antallet af indlagte steget med to til 29, mens antallet af indlagte på intensiv falder med én til tre, og antallet af personer i respirator falder med én til to.

Især Odense og Københavns Vestegn har været hårdt ramt, hvad angår smittetilfælde.

Odense Kommune har således gennem de seneste syv dage haft et smittetal på 60,7 smittede per 100.000 indbyggere.

Det tilsvarende tal ligger mellem 50 og 80 i kommunerne på den københavnske vestegn.

35.701 personer er blevet testet for covid-19 i løbet af det seneste døgn.

Afdelingschef ved SSI Tyra Grove Krause oplyser på et pressemøde mandag eftermiddag, at der er et stigende antal unge i alderen 20 til 29 år blandt de nye smittede.

- De vil kunne bringe smitten videre til folk i risikogruppen, siger hun.

Den holdning deler professor i infektionsmedicin på Aarhus Universitet Lars Jørgen Østergaard.

- Når man er ung, så er risikoen for at blive indlagt ikke så stor.

- Men der er en risiko for, at man kan føre smitten videre til folk, der er ældre eller mere sårbare, siger han.

Ud over den høje koncentration af unge blandt de nye smittede, hæfter Lars Jørgen Østergaard sig ved det høje antal af nye smittede.

- Det betyder, at der er en større smitteaktivitet, end vi tidligere har set.

- Det er klart, at en større smitteaktivitet kan føre til, at flere bliver syge, og at flere kommer på hospitalet, siger han.

Det er særligt i specifikke kommuner, at den er taget til, og der indføres derfor lokale restriktioner i blandt andet Københavns Kommune.

Her sænkes forsamlingsforbuddet til 50 fra 100 personer, ligesom restauranter og barer skal lukke klokken 24 i stedet for klokken 02.

De skærpede restriktioner gælder for 17 hovedstadskommuner og Odense Kommune.