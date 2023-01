230.000 i telefonstorm: Nu reagerer de

Telefonerne bimler og bamler hos Evida, men som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, så bliver de aldrig besvaret.

Derfor har Evida nu taget konsekvensen. Det oplyser driftsdirektør Sune Holm til Ekstra Bladet.

'I øjeblikket modtager vi ekstraordinært mange henvendelser blandt andet vedrørende den nye afkoblingsordning samt muligheden for en ekstra aflæsning.Vi sikrer så mange ressourcer som muligt, ligesom vi er i gang med at ansætte flere vikarer.'

'Efter lange overvejelser har vi desuden besluttet at lukke for mailindgangen i en kort periode for at sikre, at kunderne samlet set får den bedste betjening ved at allokere alle ressourcer i kundeservice til at besvare telefonopkald fra kunderne. Det gør vi for at bringe telefonkøerne ned. Vi beklager ulejligheden for den enkelte kunde. Vi er alene optaget af at besvare kundernes henvendelser bedst muligt,' lyder det fra direktøren.

Han oplyser desuden, at de i 2022 har fået mere end 230.000 opkald til deres kundeservice, og det har givet et pres, som de aldrig har set tidligere.

Tager den aldrig

Den nye melding kommer i kølvandet på, at Ekstra Bladet i flere dage har beskrevet, hvordan det er umuligt at få fat i energiselskabet. Evida er det seneste selskab i rækken, der oplever en storm af utilfredse kunder, der ikke kan få fat i virksomheden.

Ekstra Bladet beskrev onsdag, hvordan åbningen af muligheden for at søge afkoblingspuljen, der dækker omkostningerne til afkobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse, har skabt et sandt kaos.

Ulrik Svanholm skulle bruge 13 timer på at komme igennem, imens telefonerne er helt lukkede. Det er simpelthen umuligt at få fat i dem.

Og ifølge Forbrugerådet Tænk er det slet ikke godt nok.

- I Forbrugerrådet Tænk mener vi grundlæggende, at man som forbruger skal kunne komme i kontakt med den virksomhed, som man køber et produkt af. Særligt nu, når mange er så pressede og kæmper med at forstå deres elregning, skifter energikilde osv.

- Man skal simpelthen kunne komme i kontakt med dem, man køber en ydelse af. Så det er stærkt kritisk, det, vi oplever lige nu, siger forbrugerpolitisk medarbejder for bæredygtigt forbrug hos Forbrugerrådet Tænk Christian Sand til Ekstra Bladet.

For lang tid

Han fortæller samtidig, at den nye ekstraordinære situation har betydet, at danskerne pludselig har fået en helt anden interesse for deres energiforbug. Og det kræver en ændring.

- Det her felt har været lavinteresse-område indtil for ganske nyligt, og det har rykket behovet. Vi har forståelse for, at det var svært at imødekomme i starten med den storm, der ramte os alle. Men nu er der gået seks-otte måneder, og jeg vil kraftigt opfordre dem til at forbedre det her område, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge ham vil det også gavne energiselskaberne, hvis de laver et eftersyn af deres kundekontakt, da de fleste mennesker går op i en god kundeservice, når de skal købe et produkt. Det gælder også for energi.

Evida er dog langtfra det eneste energiselskab, som har problemer. Ekstra Bladet har ved flere lejligheder skrevet om blandt andre Norlys og Andel, der oplever samme problemer.

