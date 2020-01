230.000 skal forhandle løn: - Meget speciel situation

Onsdag går lønforhandlingerne for 230.000 danskere i gang, når parter fra ni danske fagforeninger og Dansk Industri mødes til de første forhandlinger om industriens overenskomst.

Og forventningerne forud for forhandlingerne er tårnhøje, lyder det fra professor Henning Jørgensen, der forsker i arbejdsmarked på Aalborg Universitet. Han vurderer, at løn bliver det vigtigste krav:

- Man har ikke fået andel i de profitter, der er hentet hjem i stor stil de seneste år. Derfor er det en meget speciel situation, hvor man synes, at arbejdsgiverne skylder en masse ting, og det sætter store krav til forhandlerne.

- Det er måske første gang, at krisebevidstheden ikke er der hos lønmodtagerne, og derfor er der også forventninger til høje gevinster - der er noget, som skal betales tilbage. Derfor forventer man ikke kun højere lønstigninger end tidligere, men man forventer også, at der kommer sociale elementer og andre velfærdsgoder, siger han.

Den vigtigste

Ifølge Henning Jørgensen er industriens overenskomst den allervigtigste:

- Den danner præcedens for, hvad der skal ske på det øvrige arbejdsmarked, og den bliver også afgørende for, hvad der sker på de offentlige overenskomster. Så den lægger niveauet, men den betyder også, at andre ikke forhandle højere lønstigninger hjem, end hvad industrien henter hjem.

- Derfor er der også et enormt pres. Ikke kun på arbejdsgiverne. Lønmodtagerne har høje forventninger til deres forhandlere.

Claus Jensen - formand for Dansk Metal og chefforhandler for lønmodtagerne om industriens overenskomst. Foto: Jens Dresling

Lønmodtagernes fagforeninger er repræsenteret i samarbejdet CO-industri, og chefforhandleren er Metals forbundsformand, Claus Jensen, mens Mads Andersen, gruppeformand for Industrigruppen i 3F, er næstformand. Arbejdsgiverne er repræsenteret af Dansk Industris adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen, og viceadm. direktør Kim Graugaard. Ud over løn peger Henning Jørgensen på social dumping som et vigtigt krav:

- Det har ikke været noget, som Claus Jensen har kendt så meget til fra Metal-området. Men det er det største problem for medlemmerne i 3F. Derfor vil det få en fremtrædende plads.

Endelig kan et tidligere offentligt anliggende risikere at bevæge sig over mellem de private parter, lyder analysen:

- Det tredje er, at der har været forringelser, og der er fortsat forringelser i dagpengesystemet. Det er skabt af politikerne med dagpengereformen.

Nulløsning

- Hvis politikerne ikke kommer med et politisk initiativ til at ændre det, må lønmodtagerne kræve kompensation hos arbejdsgiverne. Det har vi set gennem de seneste ti år: At man får begyndende afskedigelsesgodtgørelse og længere opsigelsesvarsler. Man ødelægger faktisk den danske flex-security-model, hvor man kan hyre og fyre.

- Det presser også forhandlerne.

På den anden side vil arbejdsgiverne helst lande på nogenlunde status quo, lyder det fra Henning Jørgensen.

- De vil have en vedligeholdelsesoverenskomst. Det er det sædvanlige - vi har ikke råd til det. Men det har de - det bimler med profit i danske virksomheder.