232 coronasmittede er indlagt - 46 på intensiv

De nyeste tal fra Statens Serum Institut viser, at der søndag er 1395 personer i Danmark konstateret smittet med coronavirus.

Samtidig er 232 coronasmittede indlagt - 46 på intensiv.

Der regnes med store mørketal, så der er reelt flere smittetilfælde. Lørdag var tallene 1326 smittede, 206 indlagte og 42 på intensiv.

Foreløbigt er 13 mennesker døde mod coronavirus, og det er samme tal, som lørdag.

Dødsfaldene kan dog ikke entydigt forklares med coronavirus, da flere af dem havde andre alvorlige sygdomme.

Det vil stige

De danske sundhedsmyndigheder har allerede meldt ud, at de forudser, at antallet af indlæggelser vil stige de kommende uger, i takt med at flere bliver smittet.

Landets sygehuse forventes derfor at komme under pres. Derfor er alle ikke-akutte operationer udskudt for at give plads til coronapatienter.

Sygehusene er derfor i gang med at oplære læger og sygeplejersker med andre specialer til at kunne arbejde på intensivafdelinger.

De skal blandt andet oplæres i at bruge respiratorer, som de mest syge coronapatienter har brug for.

Indtil videre har der været 13 dødsfald i Danmark, hvor de døde har været smittet med coronavirus. Det er ikke ensbetydende med, at virusset er dødsårsagen.

I flere af tilfældene har patienter også haft andre alvorlige sygdomme. Det har flere af landets regioner oplyst. Siden lørdag er der ikke kommet flere dødsfald, der kan relateres til coronavirus.

580.000 risikerer at blive smittet

I statistikken indgår alle smittede, der er døde, senest 60 dage efter at de blev smittet med coronavirus.

Ifølge Sundhedsstyrelsen risikerer op mod 580.000 danskere at blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Spredningen af coronavirus i Danmark betyder nu, at i alt 1395 personer er konstateret smittet med virusset. Sammenlignet med lørdag middag er der tale om en stigning på 69 personer.

Der regnes med store mørketal, så reelt er der flere smittetilfælde.

