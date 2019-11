24-årig 'drage-pige' blev blind: Tatoverede øjnene blå

En kvinde der har brugt over 37.000 dollars svarende til omkring 247.000 danske kroner på at ændre sin krop, fortæller nu åbent om farerne ved at ændre kroppen drastisk.

Amber Luke på 24 år fra Australien, der på sociale medier kalder sig selv for 'drage-pigen med de blå øjne', gik igennem en 40 minutter lang procedure for at få tatoveret det hvide i sine øjne blåt.

Det blev den nyeste operation for kvinden, der har fået 200 tatoveringer på kroppen, fået splittet tungen og strukket sine ører ud.

Amber Luke har også fået ordnet sine bryster, sine kinder og ører.

Til Barcroft Media fortæller hun åbent om, at hun blev fascineret af de mange ting, man kan få ændret ved kroppen, da hun var 16 år gammel.

Indgrebet i øjnene var det farligste, hun havde givet sig i kast med.

- Jeg kan ikke en gang fortælle dig, hvordan det føles. Det bedste jeg kan beskrive det med er, at når nålen rammer dit øje, så er det som om, at du får smadret glas og gnedet det ind i øjet, fortæller hun til mediet.

Hun skulle stikkes med nålen hele fire gange i hvert øje, og hun fortæller, at det var brutalt.

- Hvis man har gjort operationen ordentligt, burde du slet ikke blive blind, jeg blev blind i tre uger. Det var meget brutalt.

Amber Luke håber, at hun er helt frisk igen inden marts, men efter tatoveringen i øjet, vil hun ikke have lavet mere.

- Nej, jeg planlægger ikke mere så ekstremt.

Hendes mor begyndte at græde, da hun kom hjem med øjne, der var blevet tatoveret blå.

- Hvor skal jeg starte? Jeg græd. Jeg sagde til hende: 'Hvorfor vil du gøre det mod dig selv?'. Men børn gør, hvad de vil. Jeg elsker hende, men hun så aldrig sig selv som smuk.

Amber selv føler sig meget smuk, efter at hun har fået operationen.

- Jeg har selvtillid nu, og jeg er ikke bekymret for, hvordan jeg vil se ud, når jeg bliver ældre.