24-årig mor kvalt i kiks efter uskyldig mad-leg

24-årige britiske Bethan Gaskin havde planlagt en festlig aften derhjemme 22. februar, da hun fandt på at lege en leg, hun kunne huske fra sin tid som studerende.

Legen var en madudfordring, der gik ud på at se, hvor mange 'Jaffa Cakes' – en rund, britisk kage, der er på størrelse med en kiks – hun kunne have i munden på én gang.

Det skriver blandt andre Stamford Mercury og Spalding Today.

Da den unge kvinde gik ud for at spytte kagen ud igen, blev hun kvalt i syltetøjet og den smeltede chokolade. Hendes luftveje blev blokeret, og Bethan Gaskin fik hjertestop.

Fem dage senere døde hun på Peterborough City Hospital.

Væk i lang tid

Stamford Mercury har talt med Bethan Gaskins mor, Michele, som var til stede, da hun fik idéen til at putte de mange kager i munden.

- Hvor gammel er du lige? Husker hun at have spurgt sin datter, hvorefter hun bad hende spytte dem ud.

- Hun gik ud mod toilettet for at komme af med dem, og det var først lidt senere, at det gik op for os, at hun havde været væk i lang tid, fortæller den sørgende mor.

En ven fandt Bethan Gaskin bevidstløs på gulvet, og en anden gæst, der arbejder som ambulanceredder, forsøgte straks at få liv i hende.

Få minutter senere ankom brandvæsenet, som gav førstehjælp indtil ambulancen nåede frem.

- I mit hjerte vidste jeg, at vi havde mistet hende, før de lagde hende op i ambulancen. Der gik for lang tid, siger moren.

Advarer unge

27. februar døde Bethan Gaskin. Hun efterlader sig en lille datter, Lili på tre år.

Familien, der vidste, at hun gerne ville være organdonor, sagde ja til, at hun donerede sit hjerte, lever nyrerne, bugspytkirtlen og en af sine lunger.

De håber nu, at Bethan Gaskins historie vil fungere som en advarsel til andre unge mennesker, der kan finde på at lege lignende madlege.