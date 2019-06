24-årig: - Sådan er VIRKELIGHEDEN som 'sugar-babe'

Et liv som 'sugar-babe' er ingen dans på roser, lyder det

Hvis man forestiller sig, at livet som 'sugar-babe' er ensbetydende med eksklusive middage og mærketøj i lange baner, skal man måske tro om.

I hvert fald hvis man spørger 24-årige Jessica Hyer fra Manchester i England, der i knap fire år finansierede sine studier via sugar-dating med særligt ældre mænd.

I dag har hun sat et netværk op, der skal hjælpe og støtte tidligere sugar-babes.

- Den måde som sugar-dating er blevet glamouriseret på, er problematisk, siger Jessica til Manchester Evening News.

50 mænd

En skrantende økonomi, var årsagen til, at Jessica selv sprang ud i sugar-dating, mens hun læste engelsk og drama på University of Manchester.

På det tidspunkt arbejdede hun som servitrice, da hun så en reklame for en sugar-dating-hjemmeside.

- Når man så på siden, var der udelukkende billeder af attraktive, unge mænd. De får dig til (hjemmesiden, red.) at tro, at de mænd, du kommer til at møde, kan hjælpe dig med din karriere. Mænd, som ikke ser dig i en seksuel kontekst. I virkeligheden er sex nærmest altid målet, siger hun.

I løbet af sin 'karriere' nåede Hyer at sugardate omkring 50 mænd. Prisen for en date kunne være alt fra et par få hundrede kroner og op til 5000 kroner.

- Mine venner troede, at livet som sugar-babe var fyldt med sjov og luksus, men det var kun fordi, at jeg aldrig fortalte, hvordan det i virkeligheden var, siger Jessica.

Penge-afhængighed

Hun fortæller samtidig, at hun med tiden var nødt til at tage flere 'chancer', når det kom til, hvem hun mødtes med.

- Når man først er blevet vant til pengene, er det svært at komme ud af. På den måde bliver man nødt til at sænke ens standarder og tage flere chancer, fordi man har brug for pengene.

Ifølge Hyer var oplevelserne som sugar-babe med til, at hendes mentale helbred gradvist blev værre og værre.

- En 'sugar-daddy' sagde engang til mig: 'normalt går jeg efter de mindre pæne piger som dig, da de har mindre selvtillid', siger hun.

- Jeg siger ikke, at alle mænd er på den måde, men jeg havde oplevelsen af, at mange ikke en gang behandlede mig som et menneske. For dem er du bare en seksuel investering.

I dag håber hun, at hendes oplevelser kan være med til at hjælpe andre i samme situation.

- Personligt havde jeg en forfærdelig oplevelse, og på det tidspunkt følte jeg ikke, at der var noget hjælp at hente. Derfor ønsker jeg at støtte både mænd og kvinder fordomsfrit.

Manchester Evening News har forsøgt at kontakte den hjemmeside, som Jessica benyttede.