24-årig vinder 81.000 kr. om måneden i 30 år - kvitter jobbet for at passe bror

Dean Weymes er filmentusiast, 24 år gammel og fra Peterborough i England. Og nå ja, så har han lige vundet førstepræmien i lotteri-udtrækningen Set For Life.

Han er den fjerde vinder af den nye britiske lotto-form, der blev lanceret i marts og er udformet sådan, at vinderne får udbetalt en del af præmien hver måned i en årrække i stedet for at få det hele udbetalt på én gang.

Det skriver blandt andre BBC og Peterborough Telegraph.

Det var første gang, Dean Weymes spillede med i Set for Life-lotteriet. Han vandt førstepræmien på 10.000 britiske pund - svarende til 80.790 danske kroner - hver måned i 30 år.

Har sagt jobbet op

Og med visheden om, at han i løbet af de næste tre årtier vil få udbetalt en samlet sum på 3,6 millioner pund - 29 millioner kroner - har han allerede taget nogle store beslutninger omkring resten af sit liv.

- Jeg har altid gerne villet forfølge min drøm om at blive manuskriptforfatter, og det her har nu givet mig friheden til at gøre det, siger Dean Weymes.

Indtil det gik op for ham, at han havde vundet førstepræmien i lotto, arbejdede han i transportafdelingen hos Amazon. Men han har nu sagt sit job op for at gå efter det, han brænder for.

- Jeg læste til manuskriptforfatter på universitetet, da det altid har været en passion for mig, men jeg har aldrig kunnet gøre noget ved det, siger den nyrige unge mand.

Vil tage sig af bror

Derudover håber Dean Weymes, at pengene vil kunne hjælpe ham med at tilbyde et bedre liv til hans 23-årige bror, Robert, der er autist.

- Robert har svær autisme - det er omtrent så alvorligt, det kan blive. Han er stort set nonverbal, men kan sige et par navne og visse ord, men han er som en baby, fortæller Dean Weymes.

- Han er 190 centimeter høj og ret kraftig, og han kan blive aggressiv og være til skade sig selv og andre, siger han videre om sin bror.

Han ønsker nu at aflaste sine forældre, der ellers tager sig af 23-årige Robert, blandt andet ved at betale nogle af de 'bedst trænede professionelle' for at hjælpe med at passe ham.

Bekymringsfri resten af livet

Mens Dean Weymes læste på universitetet i Dundalk i Irland, lavede han en dokumentarfilm om sin bror, som han kaldte 'The Thief', og som ifølge ham gik viralt i Irland.

Og som de fleste, der har prøvet at forestille sig at vinde en stor sum penge i lotto, har Dean Weymes en lang liste af ting, han gerne vil gøre. Og som han nu kan begynde at krydse af én for én.

- Jeg har allerede booket en tur til Disneyland i Paris med min søster, svoger og nevø - og denne gevinst kommer til at betyde, at vi bruger en masse ekstra penge. Jeg er nu bekymringsfri resten af mit liv, siger Dean Weymes, der også ser frem til at prøve skydiving og at flyve med en ballon.

Dean Weymes er den første af de indtil videre fire vindere af Set For Life-lotteriet, der har stået frem og fortalt offentligt om sin gevinst.