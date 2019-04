24-årig vinder milliardgevinst: - Jeg skreg i ti minutter

En 24-årig amerikaner har vundet 768 millioner dollar – over fem milliard kroner - i lottospillet Powerball, skriver NBC News.

Manuel Franco fra Milwaukee, Wisconsin, købte fem kuponer for i alt ti dollar, fordi han 'følte sig heldig'.

- Jeg kiggede op på sikkerhedskameraet og havde lyst til at blinke til det. Jeg var en mærkelig fornemmelse. Det føltes slet ikke normalt, fortæller Manuel Franco om sit køb på en benzinstation 27. marts.

Mavefornemmelsen var korrekt. Lottokuponen indbragte ham den tredje største gevinst til en enkeltperson i USA nogensinde.

På et pressemøde tirsdag fortæller Franco, at han først opdagede, at han havde vundet fire dollars på den ene kupon og var 'super glad for det.'

- Jeg kiggede på min sidste kupon et nummer ad gangen. Da jeg så, at det første og andet nummer passede, begyndte mit hjerte at hamre helt vildt, siger han.

Da det endelig stod klart, at alle numrene passede, blev Franco overvældet af glæde.

- Jeg skreg i fem eller ti minutter. Det var godt, at mine naboer ikke hørte det, siger den unge mand, der allerede har sagt sit job op.

Føles som en drøm

Franco har hyret advokater og finansielle rådgivere, og han lover ikke at bruge alle pengene på luksus.

Han vil gerne rejse, betale for sin families studieudgifter og donere til velgørenhed.

- Jeg ved ikke, hvad der vil ske i næste kapitel i mit liv. Det føles som en drøm, og det føles ærlig talt som om, jeg kan vågne hvert øjeblik, siger han på pressemødet.

Franco har valgt at få pengene udbetalt på én gang, hvilket giver en mindre gevinst. Efter skat får han udbetalt 326 millioner dollar - over to milliarder kroner, oplyser lotteriet.