243 bekræftet smittet med coronavirus på et døgn

Der er registreret 243 nye tilfælde af smitte med coronavirus i Danmark det seneste døgn. Antal indlagte falder med en. Ingen er døde. Det oplyser Sundhedsstyrelsen tirsdag.

Antallet af indlagte falder med én til 28. Der er stadig tre, der ligger på intensivafdeling og én af dem, der ligger i respirator.

Siden mandag er der blevet testet 35.478 personer.

De nye smittede kommer i en periode, hvor smittetallet har været stigende. Mandag blev der registreret 230 nye smittetilfælde, og over den seneste uge er over 1000 personer testet positive for det smitsomme virus.

Derfor har sundhedsmyndighederne indført nye restriktioner for at begrænse smitten i 18 kommuner. 17 i hovedstadsområdet samt Odense Kommune.

Her skal barer og restauranter - som ellers havde fået lov til at holde åbent til klokken 02 - nu lukke klokken 24.

Forsamlingsforbuddet sænkes også fra 100 til 50 i disse kommuner. Folk opfordres til at arbejde hjemmefra.

Der går højst sandsynligt halvanden til to uger, før vi kan se effekten af de restriktioner, siger professor i virologi ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan.

- Vi skal igennem inkubationstid, og at folk smitter videre til den næste person, siger han.

Inkubationstiden beskriver den tid, der går, fra at folk bliver smittet med en sygdom, til de begynder at udvise symptomer.

Selv om tallene igen er høje, siger Søren Riis Paludan, at der ikke umiddelbart er nogen tegn på en eksponentiel stigning, hvor antallet af smittede fordobles på kort tid.

- Vi ser heller ikke nogen stigning i antallet af indlagte. Det kan vi dog måske opleve om nogle uger.

- Den sidste del, vi skal holde øje med, er, om flere smittede også fører til flere kritisk syge og i værste fald dødsfald. Det er jo det, vi ultimativt er bekymrede for, siger Søren Riis Paludan.

På grund af tekniske problemer hos Statens Serum Institut er der tirsdag eftermiddag ikke umiddelbart blevet offentliggjort data om, hvordan de nye smittetilfælde er fordelt geografisk.