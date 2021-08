25 år efter fatal ulykke: - Det forlader mig aldrig

Et fly med forsvarschef Hans Jørgen Garde og otte andre styrtede ned på Færøerne ved Vágars lufthavn for 25 år siden.

Alle ombord omkom. På 25-årsdagen har Forsvaret valgt at etablere et mindesmærke på Færøerne i Sørvågsfjorden over for ulykkestedet.

- Det er vigtigt at mindes denne tragiske hændelse både for de afdøde, de pårørende og det omgivende samfunds skyld, siger den nuværende forsvarschef general Flemming Lentfer.

25 år efter finder vi en stor smerte hos en gruppe, der ikke nævnes af forsvarschefen. Den smerte skal vi finde hos Jens Tømmerup. For han er hverken pårørende eller afdød, men mindet om ulykken lever stadig hos ham.

Han var sanitetsmand ombord på det danske inspektionsskib Vædderen, og derfor var han også blandt de første, der ankom til stedet.

Den dag i dag får han stadig flashbacks til synet, der mødte ham, da han første gang så de skræmmende rester fra flystyrtet.

Han husker det hele. Han husker lugten af afbrændt flybrændstof, som havde fyldt luften, han husker de skarpe færøske klipper, men værst af alt er selvfølgelig det uudslettelige billede af de knuste lig.

- Det var præcis, som man i sine værste mareridt ville forestille sig, at ni personer spredt ud over det hele ville se ud. Det forlader mig aldrig. Jeg ser dem, når jeg lukker øjnene om natten, siger Jens Tømmerup.

Jens Tømmerup. Privatfoto

Selv med alle de forfærdelige minder er hans største ønske at komme tilbage som en del af årsdagen og mindes ofrene. Han vil hjertens gerne tage del i indvielsen af mindesmærket.

Og så hungrer han efter en form for anerkendelse af det offer, han selv bragte dengang. Et offer, hvis betydning han ikke kunne forudse dengang.

- Jeg får grusomme flashbacks, og jeg får uforklarlige raseriudbrud. Jeg har kæmpet med min lidelse med skiftende psykologer i mange år, men det bliver desværre ikke bedre, og det har kostet mig nære relationer til venner og familie. Det har kostet mig næsten alt, siger Jens Tømmerup.

Forsvaret oplyser i et skriftligt svar, at begivenheden finder sted på 25-årsdagen for ulykken og vil blive uden Jens Tømmerup og hans kolleger fra den skæbnesvangre dag i 1996.

’Da begivenheden finder sted på begrænset plads, har det været nødvendigt at prioritere, hvor mange der kan deltage. Her har man først og fremmest valgt at prioritere pårørende og familierne til de omkomne samt relevante repræsentanter fra Forsvaret,’ skriver Henrik Hall, vagthavende pressevagt i Forsvarskommandoen til Ekstra Bladet.