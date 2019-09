25-årig afvist på diskotek: - Dine sko er ikke høje nok

Patrycja fra Birmingham kommer nu med et opråb til dansesteder, der forventer kvinder skal have et bestemt look for at komme ind

Hvad der ellers skulle have været en hyggelig aften for 25-årige Patrycja og hendes veninder endte i stor ydmygelse.

Pigerne blev nemlig afvist på deres foretrukne diskotek, 101 Club i Birmingham, fordi de havde forkerte sko og strømpebukser på.

Det fortæller de til Birmingham Live, der også har været i kontakt diskoteket eftrfølgende.

Patrycja, der ikke deler sit efternavn, fordi hun er bange for ikke at kunne komme ind på andre diskoteker i byen, fortæller til det lokale medie, at hun havde taget en kort hvid nederdel på, mavebluse og åbne sandaler med en lille hæl på omkring 5-6 centimenter.

Men det var ikke godt nok for dørmanden, der afviste hende, fordi hendes sko ikke var høje nok til at komme ind med.

- Jeg var vredet om på min ankel nogle dage før, så jeg kunne ikke have så høje sko på. Jeg havde stadig en sko med hæl på og en nederdel, og jeg prøvede at tale min sag, men jeg måtte stadig ikke komme ind. Han sagde, de ikke var høje nok.

Hun besluttede derfor at klage over behandlingen, og det fik klubben til at reagere.

'Vi sætter en ære i at være alsidige i alle henseender', skrev de og forklarede, at man ofte kunne komme ind med flade sko.

Men det var Patrycja absolut ikke enig i, og hun deler sin historie for at sætte fokus på den diskrimination, der er mod kvinder i nattelivet, fordi det forventes, at de skal klæde sig på et bestemt måde for at komme ind på klubberne.

- Det får mig til at føle mig enormt utilpas, når jeg skal høre på, hvordan jeg skal se ud, eller hvad jeg skal have på. Du har jo ikke altid lyst til at have høje hæle på, når du bare skal ud og have det sjovt med dine venner. Du kan jo sagtens se stilet og smart ud uden at have dem på.

Kan være ubehageligt for kvinder

Hun mener, at det faktisk ofte har en negativ påvirkning på kvinders aften, når de skal klæde sig i korte kjoler og høje sko for at blive accepteret i nattelivet.

- Det kan få dig til at føle dig enormt sårbar, når du skal have en kort nederdel og høje sko på. Du ender tit med at få opmærksomhed fra nogle mænd, som du ikke vil have opmærksomhed fra. Men du kan ikke komme ind, hvis du ikke har det på. Folk de kigger bare på dig på en bestemt måde, når du tager det tøj på.

Direkte til Patrycja har klubben skrevet om deres regler.

'Vi er kede af, at du har følt dig diskrimineret. 101 vil gerne være alsidige. Vi har kvindelige gæster, der besøger vores natklub i flade sko eller designer sneakers, der passer til deres outfit. Vi har en dresscode, som vores dørmand følger. Men den siger ikke, at kvinder skal klæde sig provokerende for at komme ind', skrev de.

Det giver den 25-årige dog ikke meget for.

- De siger det der, men det virker nu ikke til, at de har givet det videre til dørmanden. Min ene veninde havde høje sko på, men havde også sorte strømpebukser på. Dørmanden sagde, at hun ikke måtte komme ind med strømpebukser. Vi forklarede ham, at det jo var koldt og spurgte, hvorfor hun ikke måtte det. Det gad han ikke forklare os, fortæller hun.

Flere dårlige oplevelser

Pigerne blev meget pinligt berørte i køen, fordi de åbenbart havde taget det helt forkerte tøj på.

- Der var nogle mænd, der begyndte at grine ad os.

Patrycja har efterfølgende tjekket anmeldelser af klubben på nettet, hvor flere kvinder skriver, de har oplevet det samme problem.

En skriver: 'Jeg er forfærdet og chokeret over dette sted. Vi kommer en gruppe veninder, og en af pigerne får fortalt, at hun ikke må komme ind, fordi hun har sorte ankelstøvler på. Vi fik fortalt, at kvinderne skulle have kjole og stiletter på, og at kvinderne, der ikke havde det, ikke var velkomne'.

En anden skriver, at de blev afvist, fordi deres sko ikke var høje nok. Flere andre fortæller, at de blev bedt om at efterlade deres flade sko på gaden,