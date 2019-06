25-årig betragter sig selv som en mand fra 1820

Som 14-årig brændte Zack Pinsent sine sidste cowboybukser.

Lige siden dengang har han klædt sig som en ægte gentleman fra regency-perioden i Storbritannien.

Zack Pinsent er i dag 25 år gammel, og hans passion for historiske outfits er det, der har fået ham til at forfølge en karriere som skrædder. Fra sin workshop i Brighton sælger han historisk herretøj til kunder fra hele verden.

Det skriver blandt andre BBC og Metro.

Zack Pinsent fortæller, at hans valg af beklædning giver ham masser af selvtillid. I årbogen efter gymnasiet blev han kåret som årgangens bedst klædte.

- Folk sagde det ikke nødvendigvis direkte til mig, men det var tydeligt, at der var en understrøm af respekt, siger Zack Pinsent.

Som 14-årig besluttede Zack Pinsent sig for at holde en ceremoni, hvor han brændte sit sidste par jeans. Siden har han holdt sig fra at gå med moderne tøj. Foto: Ritzau Scanpix

På sin Instagram-profil, hvor den 25-årige brite har over 113.000 følgere, deler han billeder af sig selv iført kostumer, som han også sælger fra sin forretning.

På en typisk dag går Zack Pinsent klædt som en britisk gentleman med knæhøje ridestøvler, blomstret vest og pingvin-jakke. Han husker faktisk kun én enkelt gang i de sidste ti år, hvor han har iført sig mere moderne tøj end det, der var på mode for 200 år siden. Det var, da han var inviteret til en 80'er-temafest.

- Det var virkelig fristende at komme klædt som en fra 1780'erne og så spørge, hvilket århundrede, de mente. Jeg besluttede mig for at lade være, men næste gang gør jeg det, fortæller Zack Pinsent.

Kun ved at gå i tøj fra den britiske regency-periode føler 25-årige Zack Pinsent sig rigtigt tilpas i det 21. århundrede. Foto: Ritzau Scanpix

Fandt oldefars gamle jakkesæt

Passionen for historisk tøj begyndte for den unge brite, da han og hans familie skulle flytte, og de i den forbindelse stødte på en kasse med hans oldefars gamle jakkesæt.

Han prøvede tøjet på, og følte, at det passede ham godt. Derfor begyndte han at gå med det hver gang, der var uniform-fri dage i skolen.

Nu går Zack Pinsent kun med tøj, som han selv har researchet, designet og syet.

Og selvom hans tøj ofte får folk til at stoppe op op og stirre, oplever han for det meste, at folk er søde og venlige, når de ser ham.

- Modtagelsen er næsten altid fuldstændig positiv og oprigtigt sød. Og det er ikke kun i Brighton. Jeg har været over hele verden, og folk er nysgerrige og anerkendende, siger han.

- Selv, da jeg var i London, og en stor gruppe fodboldfans kom gående mod mig, var min naturlige reaktion at kigge ned. Men selv da var de venlige, fortæller Zack Pinsent.

