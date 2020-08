25 buschauffører sendt hjem efter smitteudbrud

Fire aarhusianske buschauffører er konstateret smittet med covid-19. Det betyder uregelmæssig drift i bybusserne i Smilets By her til aften, da embedslægen i alt har sendt 25 chauffører hjem til test og selvisolation.

Det oplyser Midttrafik på sin hjemmeside og på Twitter.

Bjarne Larsen, HR- og kvalitetschef hos Busselskabet Aarhus Sporveje, der står for bustrafikken i Aarhus, oplyser til TV2, at de omkring 25 buschauffører er blevet sendt hjem, efter en buschauffør, som var på arbejde tirsdag, onsdag blev testet positiv for coronavirus.

- Så gik vi i gang med at lave en liste over de buschauffører, der havde været i kontakt med den pågældende buschauffør til Styrelsen for Patientsikkerhed. Den liste er på 43 buschauffører, og så må vi se hvor det ender, siger Bjarne Larsen.

Der er det seneste døgn konstateret yderligere 112 bekræftede tilfælde af covid-19 i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Af de nye bekræftede smittetilfælde er 42 registreret i Aarhus, der har været hårdt ramt den seneste tid.