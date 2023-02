25 busruter rammes

I Region Nordjylland skal man højest sandsynligt vinke farvel til flere busafgange og sommerruter grundet et stort underskud.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra regionen.

Regionens politikere havde håbet, at staten ville dække underskuddet, men det gik ikke den vej.

Konkret foreslår regionen, at der kommer færre afgange på 25 regionale busruter fra august 2023. De fleste af de ture, som står for skud, ligger om aftenen og i weekenden.

Sommerruterne 99 mellem Blokhus og Skagen og 92 mellem Aalborg og Fårup Sommerland står til at lukke permanent.

- Det er konsekvensen af stærkt øgede udgifter til brændstof, som har gjort driften af den kollektive trafik væsentligt dyrere, skriver Region Nordjylland.

Da staten ikke kompenserede for de øgede udgifter, som regionsrådet havde håbet, blev beslutningen taget om at tilpasse budgettet og indfører de nye besparelser.

For årene 2023-2025 mangler der 65 millioner kroner som følge af de stigende udgifter. Herefter ventes en normalisering af priserne.

- 65 millioner kroner er et stort beløb. Vi har gjort hvad vi kan, for at reducere på andre områder af budgettet for regional udvikling i regionen, men tilbage står desværre, at vi skal spare 29 millioner kroner på driften af bus og tog for at få regnestykket til at gå op, siger Peder Key Kristiansen (S), som er formand for udvalg for Regional Udvikling og Innovation i Region Nordjylland, ifølge meddelelsen.

Regionsrådet skal efter planen tage en endelig beslutning til besparelserne til et regionsrådsmøde den 27. februar.